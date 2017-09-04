Ante Cacic: ‘Ukrayna’nın gollerinin ikisinde de hata vardı’

Türkiye'nin Hırvatistan'ı konuk edeceği kritik karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, "Ukrayna'nın gollerinin ikisinde de hata vardı" ifadelerini kullandı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda sekizinci maçta Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan’da Teknik Direktör Ante Cacic, “Ukrayna’nın gollerinin ikisinde de hata vardı” dedi.

Türkiye’nin ev sahibi olarak elinden geleni yapacağını söyleyen Cacic, “Elbette bir ilk 11 fikrim var. Aslında biliyorsunuz bizim için önceki maç iki zorlu oyun oldu. Bildiğiniz gibi ilk 48 saatten sonra en çok yorgunluklar ortaya çıkıyor. İlk 11 için ancak bu akşamki antrenmandan sonra kesin kararlar veririm. Her maç önemlidir. Yarınki maç da 3 puan için önemlidir. Çünkü ev sahibi olarak Türkiye elinden geleni yapacaktır. Tabii ki biz Hırvatistan olarak kendi pozisyonumuzda kalmak açısından elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu. Burak Yılmaz `yabancı sınırı` tartışmalarına hakkında açıklamalarda bulundu İlgili Haberi Oku

‘Biz Türkiye ve Hırvatistan birbirimizi çok iyi tanıyoruz’

Türkiye ve Ukrayna arasındaki maça değinen Cacic, gollerin ikisinin de hatalı olduğunu ifade etti. Cacic, “Tabii ki Lucescu maçtan sonra böyle bir demeç verebilir, normaldir. Ama tabii ki bizim de grupta birinci olduğumuzu unutmamız lazım. Ukrayna’nın gollerinin ikisinde de hata vardı. Lakin yardımcı hakemin autu görmesi biraz zor oldu. Tabii ki ofsayt konusunda da hakları vardı. Lakin bu futboldur. Hakemler bu tarz hatalı kararlar verebilirler. Biz Türkiye ve Hırvatistan birbirimizi çok iyi tanıyoruz” şeklinde konuştu. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu Hırvatistan maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kritik Hırvatistan maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Hırvatistan maçına hazır olduklarını ifade eden Lucescu, Ukrayna karşılaşmasındaki fahiş hakem hatalarının altını çizdi ve flaş bir gerçeğe dikkat çekti. İlgili Haberi Oku