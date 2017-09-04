Acıbadem Spor Kulübü’nden, Osman Aşkın Bak’a ziyaret

Acıbadem Spor Kulübü'nün minik sporcuları, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Acıbadem Spor Kulübü’nün minik ve genç sporcuları, Spor Bakanı Dr Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Spor Bakanı’nın destekleyen ve pozitif tavırları sporcuları motive ederek yorgunluklarını unutturdu. Geçmiş yıllarda da sayısız başarılara imza atan kulüp ve sporcuları 2017-2018 sezonu için de iddialı hedefler için çalışmalarına devam ediyor.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN…

Son yıllarda çocuklarının teknolojiyle fazla içiçe ve sosyal iletişimden uzak olduğundan şikayet eden ebeveynler çocuklarını spora yönlendiriyor.

Spor çocuğun fiziksel ruhsal ve zihinsel gelişimi için çok önemli bir rol oynuyor. Ailelerin sporu çocukları için yaşam biçimi olarak benimsetmek istemesinin en önemli sebebi; çocuğun disiplin içinde zaman kavramını daha iyi bilerek ve kötü alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı bir yaşam sürmesi.

Cimnastik sadece fiziksel değil zihinsel sağlığı da sağlayıp, beraberinde akademik başarıyı da getiriyor.Türkiye Ritmik Cimnastik Ligi’ndeki en önemli kulüplerden olan Acıbadem Cimnastik bu bilinçle sağlıklı bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

Kulüp aynı zamanda Türkiye Ritmik Cimnastik milli antrenörü olan Natalya İmga başkanlığında ve deneyimli antrenörleri eşliğinde yoğun bir kamp süreci yaşadı.