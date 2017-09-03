Yıldırım Demirören Collina’ya şikayete gidiyor

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna ile kader maçına çıkan Türkiye, iki tartışmalı gol sonrası rakibine mağlup olarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Karşılaşma sonrası Beyaz TV muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, hakemlerden şikayet etti. Maçı hakem hataları yüzünden kaybettiklerini söyleyen Yıldırım Demirören, sert tepki gösterdi.
Yıldırım Demirören yaptığı açıklamada “Hakem yüzünden kaybettik. Maçın yardımcı hakemini Collina’ya şikayet edeceğiz” dedi.