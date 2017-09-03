Ukrayna-Türkiye maçında sakatlık şoku! Serdar Aziz’in burnu kırıldı

Türkiye'nin Ukrayna ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kaybettiği karşılaşmada Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Burnu kırılan Serdar Aziz hastaneye kaldırıldı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna ile deplasmanda karşılaşan Türkiye’de savunma oyuncusu Serdar Aziz’in burnu kırıldı. Hastaneye kaldırılan Serdar Aziz’in Hırvatistan maçında oynaması tehlikeye girdi.

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Karşılaşmanın 73. dakikasında rakibi ile girdiği bir pozisyon sonrası yerde kalan Serdar Aziz, sedye ile oyundan çıktı. Yüzüne sert bir darbe alan Serdar Aziz’in burnunun kırıldığı öğrenildi. Serdar Aziz tedavisi yapılmak üzere ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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