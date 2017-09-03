Ukrayna Türkiye maç özeti izle: Mircea Lucescu’da işe yaramadı… (TÜRKİYE UKRAYNA ÖZET)

Türkiye Ukrayna maçı dün akşam mağlubiyetimizle sonuçlandı ve Dünya Kupası hayallerimizin mucizelere kalmasına neden oldu. Türkiye Ukrayna maçını kaçıranlar ve önemli pozisyonlarını yeniden izlemek isteyenler ise internete akın etti ve Türkiye Ukrayna maç özeti hakkında aramalar yapmaya başladı. İşte Türkiye Ukrayna maçı özeti ve detaylar...

Teknik direktör değişikliği sonrası çıktığımız ilk maçta da aradıiımızı bulamadık. Türkiye Ukrayna maçı 2-0 mağlubiyetimizle tamamlandı. Türkiye Ukrayna maçının özetini haberimizin devamında yer alan linkten izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇ ÖZETİ İZLE

LUCESCU’DAN SÜRPRİZ 11

İki tartışmalı gol sonrası gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma hayallerini mucizelere bıraktı. Karşılaşmaya sürpriz bir 11 ile çıkan Mircea Lucescu, savunmanın göbeğinde Bundesliga'da oynayan Ömer Toprak ve Çağlar Söyüncü'yü yedek bırakıp, Mehmet Topal ve Serdar Aziz ikilisine şans verdi. Orta sahada Oğuzhan Özyakup ve Arda Turan'ı düşünmeyen Lucescu, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu üçlüsünü tercih etti. Caner Erkin yerine de İsmail Köybaşı'nı oynatan tecrübeli çalıştırıcının bu kararları, oldukça tartışıldı.

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TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Türkiye'nin kader maçında sergilediği silik görüntü futbolseverleri büyük hayal kırıklığına uğrattı. Maçın son bölümlerinde Arda Turan ve Oğuzhan Özyakup'u oyuna alarak skoru çevirme çabaları da yeterli olmayınca Ukrayna, oldukça rahat geçirdiği maçta üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu. Bu mağlubiyetle Dünya Kupası'na gitme şansını artık rakiplerinin puan kaybına bırakan Türkiye, 7 maç sonrası 11 puanda kalırken, Ukrayna puanını 14'e yükseltti. Türkiye, 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile sahasında karşılaşacak. Ukrayna ise aynı tarihte İzlanda ile deplasmanda oynayacak.

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