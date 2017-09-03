Uğur Meleke: ‘Biz niye göreve Lucescu’yu getirdik?’

Türkiye Milli Takımı'nın Ukrayna karşısındaki kötü oyunu eleştiren Hürriyet yazarı Uğur Meleke, oyuncu tercihlerine dikkat çekti.
Meleke, ” Eğer yine Ömer'i değil de Mehmet'i stoperde izleyeceksek, Çalhanoğlu'nu çizgide kullanacaksak, göbekte göbekli Ozan'ı seyredeceksek biz niye göreve Lucescu'yu getirdik ki?” diye yazdı.
Meleke'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
“Son 3 turnuvaya gidemedik zaten, buna da gidemememiz büyük yıkım olmaz. Mesele Ukrayna'ya yenilmek de değil, futbol bu, FIFA sıralamasının 27'ncisine kaybedebiliriz elbette. Üzüldüğümüz konu bu değil. Üzüldüğümüz konu başka.”
“Mehmet'i stoperde daha önce İzlanda ve Vardar önünde izlemişiz. Sonuçlar ortada. Fenerbahçe, Şener'in pozisyonuna oyuncu almış, Ozan'ınkine arıyor. Sebepleri belli. Konoplyanka, Konya'da Şener'i perişan etmiş zaten bir defa. Einstein'ın deyimiyle, aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar beklememiz ahmakça değil mi? Eğer yine Ömer'i değil de Mehmet'i stoperde izleyeceksek, Çalhanoğlu'nu çizgide kullanacaksak, göbekte göbekli Ozan'ı seyredeceksek biz niye göreve Lucescu'yu getirdik ki? Terim de bire bir aynı şeyleri yapıyordu zaten! Dün ilk 11'i seçen ‘Mircea Terim'di sanki.”