Uğur Meleke: ‘Biz niye göreve Lucescu’yu getirdik?’

Köşe yazarı Uğur Meleke, A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna'ya 2-0 yenildiği maçın ardından teknik direktör Mircea Lucescu'nun tercihlerini eleştirdi.

Türkiye Milli Takımı'nın Ukrayna karşısındaki kötü oyunu eleştiren Hürriyet yazarı Uğur Meleke, oyuncu tercihlerine dikkat çekti.

Meleke, ” Eğer yine Ömer'i değil de Mehmet'i stoperde izleyeceksek, Çalhanoğlu'nu çizgide kullanacaksak, göbekte göbekli Ozan'ı seyredeceksek biz niye göreve Lucescu'yu getirdik ki?” diye yazdı.

Mircea Lucescu, Ukrayna - Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Meleke'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“Son 3 turnuvaya gidemedik zaten, buna da gidemememiz büyük yıkım olmaz. Mesele Ukrayna'ya yenilmek de değil, futbol bu, FIFA sıralamasının 27'ncisine kaybedebiliriz elbette. Üzüldüğümüz konu bu değil. Üzüldüğümüz konu başka.”

“Mehmet'i stoperde daha önce İzlanda ve Vardar önünde izlemişiz. Sonuçlar ortada. Fenerbahçe, Şener'in pozisyonuna oyuncu almış, Ozan'ınkine arıyor. Sebepleri belli. Konoplyanka, Konya'da Şener'i perişan etmiş zaten bir defa. Einstein'ın deyimiyle, aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar beklememiz ahmakça değil mi? Eğer yine Ömer'i değil de Mehmet'i stoperde izleyeceksek, Çalhanoğlu'nu çizgide kullanacaksak, göbekte göbekli Ozan'ı seyredeceksek biz niye göreve Lucescu'yu getirdik ki? Terim de bire bir aynı şeyleri yapıyordu zaten! Dün ilk 11'i seçen ‘Mircea Terim'di sanki.”