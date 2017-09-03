UEFA’dan Paris Saint Germain’e transfer soruşturması

Avrupa futbolunun patronu, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın tanıtım fonunu kullandığı iddia edilen başkent ekibinin gelir-gider dengesinin inceleneceğini duyurdu.

Barcelona’dan Neymar'ı 222 milyon Euro'ya transfer eden, Monaco'dan Kylian Mbappe'yi de 180 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Paris Saint-Germain (PSG), beklendiği gibi UEFA'nın takibine girdi.

Avrupa futbolunun patronu, finansal fair play (FFP) çerçevesinde Fransız kulübüne resmi soruşturma açıldığını,transferler kapsamında gelir-gider dengesinin inceleneceğini duyurdu. 1 aydan kısa sürede 402 milyon Euro'luk iki transferin altına imza atan PSG'nin takibe alınması hakkında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de konuştu.

“BİR ÜLKE SATIN ALAMAZ”

Bu konuda çok hassas olduklarını açıklayan Slovenyalı başkan PSG'nin bu transferler için Katar'dan aldığı maddi desteğin FFP kurallarına uygunluğunun sorgulandığını belirterek “Bir ülke futbolcuları satın alamaz” dedi. Avrupabasınında çıkan iddialara göre, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın tanıtım fonundan sponsorluk adı altında yüklü miktarda gelir sağlayan PSG, Neymar transferindeki harcamaların büyük kısmını söz konusu kaynaktan kullandı. Başkent kulübü, Bein Sports'un da sahibi olan Katarlıların kontrolünde bulunuyor.