Türkiye ve Sırbistan 16. kez karşı karşıya gelecek

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'nda yer alan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İki takım, bu mücadeleyle toplamda 16. kez mücadele etmiş olacak.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, gruptaki ikinci galibiyeti almak için parkeye çıkacak.

İki takım daha önce 15 defa karşılaşmış, bu maçların 4’ünü ay-yıldızlılar kazanırken, 11 mücadelede ise gülen taraf Sırbistan olmuştu.

Milliler, söz konusu maçlarda rakip potaya bin 66 sayı atarken, potasında ise bin 154 sayı gördü.

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İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK MAÇ

Ülker Sports Arena’da yarın akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşmada iki takım da ikinci galibiyetlerini almak için mücadele edecek. Türkiye, ilk maçında Rusya’ya 76-73 yenilirken, ikinci maçta ise Büyük Britanya’yı 84-70 mağlup etmişti. Sırbistan da gruptaki ilk karşılaşmasını Letonya’ya karşı oynamış ve maçı 92-82 kazanmayı başarmıştı. Sırplar, ikinci maçında Rusya’ya 75-72 mağlup oldu.

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