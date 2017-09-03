Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan Ergin Ataman’a büyük saygısızlık

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın eski çalıştırıcısı Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası için Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan akreditasyon ve yer talep etti. Ancak Ergin Ataman'a Ülker Salonu'nda saha içindeki koltuklardan yer verilmedi. Bunun yerine tribünde 15. sırada taraftarın arasındaki koltuğun bileti verildi. Ergin Ataman, bu duruma büyük tepki gösterdi.

Son 3 yıl Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörlüğü yapan, bugünkü milli takımın yapılanmasında büyük emeği olan ve Avrupa’da kazandığı kupalar ile ülkemizi yurtdışında da başarıyla temsil eden Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu’na isyan etti. Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e konuşan Ergin Ataman, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı izlemek için geldiği İstanbul'da “Büyük bir saygısızlıkla karşı karşıya kaldım” dedi.

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İşte Ergin Ataman'ın ağzından Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda büyük tepki gösterdiği o olay:

– Uzun süredir Çeşme'deydim. Türk basketboluna uzun süredir hizmet eden bir antrenör olarak ülkemizde düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı izlemek için İstanbul'a döndüm.

– Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan maçları izlemek için akreditasyon ve yer talep ettim. Gerekirse parasını da ödemeye hazırdım.

– Federasyon İstanbul'a gittiğimde bana bilet verdi. Verilen bilet taraftar tribününde 15. sırada bir yer. Maçları koç gözüyle sahaya en yakın yerden izlemek istediğim için 15. sıradan memnun olmayıp TÜBAD derneğinin locasına gittim.

– Oraya çıktığımda saha içindeki koltukların neredeyse tamamının boş olduğunu gördüm. Dolu olanlarda ise, kulüp tercümanları, takım menajerleri, hatta dizi oyuncuları ve şarkıcılar vardı.

– Yine önde oturan turnuvanın asıl kahramanları Türk basketbolundan birkaç ismi görünce federasyon yetkililerine “Maçı yakından takip etmek istiyorum” diye haber yolladım.

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BU KEZ 8. SIRA

– Ancak bu kez federasyon yetkililerinin gösterdiği yer yine taraftar tribününde ancak 8. sıraydı. Sahanın Ülker Salonu olduğu düşünüldüğünde beni özellikle ön tarafa oturtmadıklarını hissettim.

– Beni sevmiyor olabilirsiniz ancak Ergin Ataman son 3 sene Milli Takım antrenörlüğü yapmış ve 20 yıldır Türk basketboluna hizmet etmiş bir basketbol adamı.

– Kasıtlı şekilde saygısızlık yapıldığı ortada, hem de çok büyük saygısızlık yapıldı. Turnuvayı izlemek için İstanbul'a gitmiştim ama gece ilk uçakla İzmir'e döndüm. Televizyon yayını, bana verilen koltuktan çok daha yakın.