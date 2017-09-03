Selçuk Şahin’in yabancı kuralı tepkisine bomba yanıt!

Göztepe'nin 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk Şahin'in milli takım maçı sonrası yabancı kuralıyla ilgili attığı tweet tepki çekerken bir takipçisinin yanıtı binlerce paylaşım aldı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe’nin tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin, A Milli Takım’ın Ukrayna’ya 2-0 yenildiği maçın ardından yabancı kuralını eleştiren bir tweet attı.

“Yabancı kuralı değişmeli, sonuç ortada.” sözleriyle Milli Takım’ın aldığı başarısız sonuçta yabancı kuralının etkili olduğuna dikkat çeken Şahin’e bazı takipçileri ise tepki gösterdi.

Selçuk Şahin’e yanıt veren bir takipçisinin “Abi sınır varken sen, Baroni’yi kesemiyordun, sorun orada.” tweet’i ise cok sayıda beğeni aldı.