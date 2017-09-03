Şampiyon paralimpik tenisçi Büşra Ün’den annesine mesaj var!

Paralimpik teniste göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Büşra Ün, Vilnius Open'da hem çiftlerde partneri Ebru Bulgurcu'yla hem de teklerde şampiyonluğa ulaştı. Büşra'nın Twitter'da turnuva sonrası yaptığı eğlenceli paylaşım ise görülmeye değerdi.

ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) tarafından düzenlenen Vilnius Open Paralimpik Tenis Turnuvası’nda milli sporcumuz Büşra Ün, hem çiftlerde partneri Ebru Bulgurcu’yla hem de tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı ve göğsümüzü bir kez daha kabarttı.

Büşra Ün, finalde rakibi Olena Shyngaryova’yı 6-4 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederken müsabakadan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımla da tebessüm ettirdi. Büşra “Salonda çok yer kaplayacağı için üzgünüm ama bu kadar büyük olacağını bilmiyordum anne” ifadesini kullanırken paylaşım kısa sürede binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.

23 yaşındaki Büşra Ün, Rio 2016’da yer alarak paralimpik teniste ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil eden ilk kadın sporcu olmayı başarmıştı.

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