Mircea Lucescu, Ukrayna – Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu

Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde Ukrayna’ya 2-0 mağlup olan Türkiye’de Mircea Lucescu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Lucescu, “Oyuncularımla konuştum, gerekeni onlara söyledim. Ukrayna takımı bizden daha iyiydi, daha organizeydi, zaferi hak ettiler. Ancak hakem hatalarından da beslendiler” dedi.

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Ukrayna’nın, gollerini hakem hataları sayesinde bulduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, takımının oyunundan memnun olmadığını ise, “Kendi oyunumuzdan memnun değilim. Fizik olarak hazır değiller. Kadromuzdaki oyuncuların bir kısmı takımlarında sürekli oynama şansı bulamıyorlar. Ukrayna ise fiziksel olarak hazırdı. Oyunu süratlendirdiler. Her hafta oynayan oyunculardan oluşan bir kadro oldukları belliydi. Bakarsanız şu an bizim grupta en iyi oynayan takım konumundalar” şeklinde ifade etti.

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Son olarak şanslarının sürdüğünü belirten Mircea Lucescu, “Evimizde başka bir maça çıkacağız. Hala şansımız var. Üç gün içinde farklı bir ekip görmeyi umut ediyorum. Oynayacağımız üç maç daha var. Farklı bir şekilde çıkmamız gerekiyor sahaya. Oyuncularımız gerçek seviyelerinde değillerdi” diye konuştu.

Lucescu kadroda değişikliğe gideceğini ise şöyle aktardı: “2-0’dan sonra oyuncuları motive etmek kolay değildi. Verilmeyen bir penaltımız da var. Ukrayna, bu goller olmasa başka goller de atabilirdi tabi. Sonraki maçımız için 3 günümüz var. İsim vermek istemiyorum ama az antrenman yapan futbolculardan değil, başka bir kadro ile sahaya çıkmayı düşünüyorum.”

Rumen teknik adam yabancı sorununa ise şöyle değindi: “9 tane yabancı oyuncu, 2 tane Türk oyuncu ile oynayan takımlardan Milli Takım çıkartmak kolay değil. Türkiye’nin çok iyi sonuçlar aldığı dönemlere bakarsak çekirdek bir kadrosu olduğunu görürsünüz. 7-8 senedir Shakhtar’da beraber oynayan futbolcular, cesaretli bir oyun sergilediler. Biz ise daha durağandık.”