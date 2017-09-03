Mircea Lucescu Ukrayna maçında kötü sinyaller verdi!

Lucescu, yarattığı taktik karmaşanın içinde boğuldu. Orta saha ile defans arasındaki boşlukta Ukrayna maden buldu. Hücuma neredeyse top gelmedi.

Kebapçı hadisesi sonrası görevine son verilen Fatih Terim'den A Milli Takım'ı devralan Mircea Lucescu, ilkmaçında S.O.S verdi.

Ukrayna karşısında farklı bir taktikle sahaya çıkan Luce, skorun mimarlarındandı. 4-4-1-1 taktiğini seçen Rumen hoca, orta alandaki Emre Belözoğlu'nu sürekli defansın önüne çekti.

Ancak üç sene sonra forma giyen ve kaptanlık pazubandını takan 36 yaşındaki futbolcu, orta saha ile bağlantıyı kuramadı, Ozan da savunmasına destekvermedi.

Tek forvet Cenk Tosun'a da top gelmedi. Ana kadroda yer almayıp eleştiriler sonrası çağrılan Oğuzhan Özyakup,60. dakikada takımın ilk değişikliği olarak oyuna girdi. Mehmet Demirkol: `Bu takımı Lucescu değil başkası yapmış` 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız Ukrayna'ya 2-0 yenilirken yazar Mehmet Demirkol, teknik direktör Mircea Lucescu'nun kadro tercihini eleştirdi. İlgili Haberi Oku