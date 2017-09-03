MHP Milletvekili Lütfü Türkkan’dan milli futbolculara tepki

Türkiye'nin Ukrayna'ya 2-0 kaybettiği maçın ardından milli futbolcuların yedek kulübesinde çekilen bir fotoğrafı MHP'li milletvekili Lütfü Türkkan'ın tepkisine yol açtı.

Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna’ya 2-0 kaybettiği maçın yankıları devam ederken milli futbolculara bir eleştiri de MHP Milletvekili Lütfü Türkkan’dan geldi.

Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna’ya 2-0 kaybettiği maçın yankıları devam ederken milli futbolculara bir eleştiri de MHP Milletvekili Lütfü Türkkan’dan geldi.

Yıldırım Demirören Collina`ya şikayete gidiyor Türkiye'nin Ukrayna'ya 2-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım Demirören, hakem hataları nedeniyle yenildiklerini söyledi. Yıldırım Demirören, karşılaşmanın yardımcı hakemini Collina'ya şikayet edeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Dünya Kupası Elemeleri’nde deplasmanda Ukrayna’ya 2-0 mağlup olan Türkiye, oynadığı futbolla da umut ışığı vermezken oyuncakların umursamaz tavırları ise tepki çekti.

Maça yedeklerde başlayan Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Caner Erkin’in yedek kulübesinde çekilen fotoğrafı tartışma konusu oldu.

Kulübede cep telefonlarıyla oynayan futbolcuların fotoğrafını twitter hesabından paylaşan MHP Milletvekili Türkkan, “Sporda da ruh olmadan sonuç almanız mümkün olmuyor…” sözleriyle eleştiride bulundu.