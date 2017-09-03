MHP Milletvekili Lütfü Türkkan’dan milli futbolculara tepki

Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna’ya 2-0 kaybettiği maçın yankıları devam ederken milli futbolculara bir eleştiri de MHP Milletvekili Lütfü Türkkan’dan geldi.
Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna’ya 2-0 kaybettiği maçın yankıları devam ederken milli futbolculara bir eleştiri de MHP Milletvekili Lütfü Türkkan’dan geldi.
Dünya Kupası Elemeleri’nde deplasmanda Ukrayna’ya 2-0 mağlup olan Türkiye, oynadığı futbolla da umut ışığı vermezken oyuncakların umursamaz tavırları ise tepki çekti.
Maça yedeklerde başlayan Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Caner Erkin’in yedek kulübesinde çekilen fotoğrafı tartışma konusu oldu.
Kulübede cep telefonlarıyla oynayan futbolcuların fotoğrafını twitter hesabından paylaşan MHP Milletvekili Türkkan, “Sporda da ruh olmadan sonuç almanız mümkün olmuyor…” sözleriyle eleştiride bulundu.
Sporda da ruh olmadan sonuç almanız mümkün olmuyor… pic.twitter.com/MIxLGZQ9ky
— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) 2 Eylül 2017