Mesut Özil fena patladı: Çenenizi kapatın!

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, takıma yapılan eleştirilere sert yanıt verdi. Arsenal'in eski yıldızlarına seslenen Mesut Özil "Çenenizi kapatın ve sadece destek olun" dedi.

Sezona beklenen başlangıcı yapamayan ve son olarak Liverpool’a 4-0 gibi ağır bir sonuçla mağlup olan Arsenal’e eleştiriler artıyor. Özellikte Londra temsilcisinin eski yıldızlarında gelen ağır eleştirilere yanıt veren Arsenal’in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, “Çenenizi kapatın! Sadece destek olun” diyerek tepkisini dile getirdi. Resmi Facebook hesabından bir paylaşımda bulunan Mesut Özil, eleştiri dozunu her geçen gün arttıran Arsenal’in eski yıldızlarına seslendi.

Stoke polisinden güldüren Mesut Özil paylaşımı Arsenal'in Stoke City'ye 1-0 yenildiği maçın ardından Stoke polisinin Twitter'daki resmi hesabından, Alman futbolcu Mesut Özil'le dalga geçilen bir paylaşım yapıldı. İlgili Haberi Oku

İşte Mesut Özil’in Arsenal efsanelerine tepkisi:

“Son günlerde Almanya Milli Takımı’ndan arkadaşlarım bana Arsenal’de son durumun nasıl olduğunu soruyorlar. Takımdaki krizi medyadan okuduklarını, yorumcuların ve eski oyuncuların her gün konuştuklarını söylüyorlar. Bu takım, Arsenal’in onlarca yıldır sahip olduğu en kötü takım olabilirmiş.

Dört yıl önce, bir son dakika anlaşmasıyla, Real Madrid’den Arsenal’e transfer oldum. Arsene Wenger beni ikna etti. Bana kulübün görkemli tarihinden, başarısını teknik direktöre borçlu olan Bergkamp, Vieira ve Pires gibi yaşayan efsanelerden bahsetti. Arsene bana beni bir futbolcu olarak nasıl geliştireceğinden bahsetti. Bu her futbolcunun duymak isteyeceği bir teşviklendirmedir.

Londra’daki kariyerim boyunca çok sayıda eleştiriyi göğüslemek zorunda kaldım. İnsanlar benim hakkımda ‘Çok pahalı, açgözlü, vücut dili kötü, savaşçı ruhu eksik…’ gibi şeyler söyledi. Eleştiri her futbolcunun kabullenmek zorunda olduğu bir şey olsa da, efsanelerin efsane gibi davranmalarını beklerim. Eski ‘Topçular’a tavsiyem şu:

Çenenizi kapatın ve takımı desteklemeye başlayın!

Kariyerimin bu yılın sonunda nereye gideceğini bilmesem de, Arsenal’deki beşinci sezonumu merakla bekliyorum. Bu formayı giydiğim için çok mutluyum. Son 4 yılda çok sayıda harika an yaşadım ve Arsenal’in Londra’daki, İngiltere’deki ve dünyadaki insanlar için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum.”