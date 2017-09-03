Mehmet Demirkol: ‘Bu takımı Lucescu değil başkası yapmış’

2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız Ukrayna'ya 2-0 yenilirken yazar Mehmet Demirkol, teknik direktör Mircea Lucescu'nun kadro tercihini eleştirdi.

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Türkiye’nin Ukrayna yenilgisi hakkında flaş yorumlarda bulundu.

Teknik Direktör Mircea Lucescu’nun kadro tercihini eleştiren Demirkol, “Çok sürmez biz 2-3 hafta sonra yeniden Fatih Terim dönsün diye kampanya başlatırız.” ifadelerini kullandı.

İşte Demirkol’un sözleri;

“Bu takımı tanıdığım, bildiğim Lucescu’nun yaptığını düşünmüyorum bu kadroyu. Bu takımı Lucescu böyle sahayaçıkarmaz. Lucescu birine bu kadroyu sen yap demiş olabilir. İsmail, Topal, Şener, Ozan ve arkadaki 6’lının 4’ü Vardar maçında perişan olan Fenerbahçe’nin 4’lüsü…”

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“BU TAKIMI BAŞKASI YAPMIŞ”“Buna ek olarak 37 yaşına girmek üzere olan Emre ve bu pozisyonda olduğunda hiçbir şey yapamayan Tolga.Galatasaray’da çıktı o pozisyondan. Bu psikolojide bir takımın geçtim oyun gücünü, başarılı olacağını Lucescu’nun düşünmesi imkansız.”

“Böyle bir takımla hayat memat maçına çıkılmaz. Lucescu çıkmaz. Bu takımı başkası yapmış. Basın toplantısındaLucescu’dan Advocaat gibi laflar duyabiliriz. Benim tanıdığım bildiğim Lucescu bunu yapmaz. Vardar maçına çıktı ardına milli takıma geldi Aykut Kocaman diyelim. Böyle bir şey yapmaz.”

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“İKİ OYUNCU YAPTI HER ŞEYİ”

“Video hakem teknolojisi olsaydı değişik olabilirdi durum; ama buradan da biz maçı 1-0 kazanırdık sonucu çıkmaz. O golden sonra oyunlarını değiştirdiler. O gol olmasaydı maç daha değişik süreçlere giderdi. İki oyuncu yaptı her şeyi. Kaç tane Konoplyanka ve Yarmolenko vardı sahada bilmiyorum. Her şeyi onlar yaptılar.”

“Ozan’dan daha aday bir isim Yusuf Yazıcı. Yusuf’u oynatırız ama enternasyonel olarak hazır değil deriz. Dribling yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Ozan psikolojik olarak zor durumda. Yağ oranı, kilosu, bir ton durum var…”

“DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ”

“Lucescu’nun kafası olmaz. Bu kendi camiasından daha çok destek gören oyuncuları koyması gerek. Psikolojikaçıdan da bakacaksın. burada bizim için mükemmel bir orta saha inşa edecek gücümüz yok ama daha iyisini yapabiliriz. Emre, Nuri, Yusuf görsem orta sahada, “acaba mı” derim. Ama bundan daha mantıklı. Milli takım hak edilecek bir yerdir.”

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“2-3 HAFTA SONRA YENİDEN TERİM…”

“Ukrayna’da da öyle müthiş oyuncular yok ama biz çok kötüydük. Biz hiçbir şey yapamadık, kuramadık oyunu. Çokdağınıktık, planımız yoktu. Aynı anda taç attı iki oyuncu. Arda ile Şener Aynı anda iki farklı yönet taç attı. Bu çok sürmez biz 2-3 hafta sonra yeniden Fatih Terim dönsün diye kampanya başlatırız. Bazen Fatih Terim’i tekrar çağırılsın diye gönderiyoruz”