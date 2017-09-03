Lucescu maçın hakemine hata yaptıkları pozisyonu telefondan izletti

Türkiye’nin Ukranya’ya 2-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Mircea Lucescu, soyunma odasına giderken hakemlere büyük tepki gösterdi.
Teknik Direktör Mircea Lucescu, 2-0 biten mücadelenin ardından hakemlere çıkıştı. Karşılaşmanın İspanyol hakemi David Fernandez Borbalan’ın yanı sıra yardımcıları Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla’ya Ukrayna’nın attığı 2 golü cep telefonundan gösteren Mircea Lucescu, ilk golün ofsayt, ikinci golün de dışarıdan gelen toptan atıldığını belirtti.
Hakemler, Lucescu’nun tepkisi karşısında sessiz kalırken, Rumen çalıştırıcı büyük bir öfkeyle soyunma odasına gitti.
Luce, özellikle maç içinde de sürekli topu geriye ve yana oynayan Şener’e ileriye oynaması yönünde direktifler verirken, Şener’in dediklerini yapmaması, Rumen çalıştırıcıyı oldukça sinirlendirdi.