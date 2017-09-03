Lucescu maçın hakemine hata yaptıkları pozisyonu telefondan izletti

A Milli Takım'ın başındaki ilk resmi maçında Ukrayna karşısında yenilgi yaşayan Mircea Lucescu maçın sonunda hakemlere tepkiliydi.

Türkiye’nin Ukranya’ya 2-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Mircea Lucescu, soyunma odasına giderken hakemlere büyük tepki gösterdi.

Teknik Direktör Mircea Lucescu, 2-0 biten mücadelenin ardından hakemlere çıkıştı. Karşılaşmanın İspanyol hakemi David Fernandez Borbalan’ın yanı sıra yardımcıları Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla’ya Ukrayna’nın attığı 2 golü cep telefonundan gösteren Mircea Lucescu, ilk golün ofsayt, ikinci golün de dışarıdan gelen toptan atıldığını belirtti. Mehmet Demirkol: `Bu takımı Lucescu değil başkası yapmış` 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız Ukrayna'ya 2-0 yenilirken yazar Mehmet Demirkol, teknik direktör Mircea Lucescu'nun kadro tercihini eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Hakemler, Lucescu’nun tepkisi karşısında sessiz kalırken, Rumen çalıştırıcı büyük bir öfkeyle soyunma odasına gitti.

Luce, özellikle maç içinde de sürekli topu geriye ve yana oynayan Şener’e ileriye oynaması yönünde direktifler verirken, Şener’in dediklerini yapmaması, Rumen çalıştırıcıyı oldukça sinirlendirdi.

Uğur Meleke: `Biz niye göreve Lucescu'yu getirdik?` Köşe yazarı Uğur Meleke, A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna'ya 2-0 yenildiği maçın ardından teknik direktör Mircea Lucescu'nun tercihlerini eleştirdi. İlgili Haberi Oku