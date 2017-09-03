Kıskanılan futbol!

Ne zaman futbola siyaset bulaşır, işte o zaman dün akşamki utanç tablosu çıkar ortaya. 15 yıldır adı özerk, başkanı ise göbekten saraya bağlı bir federasyon. Siyasi erkin de asistiyle apar topar getirilen bir teknik direktör.

Futbol, siyasetin yönetemeyeceği kadar zarif bir sanattır, aksi takdirde 11 oyuncu neden milli takımda olduğunu,diğerlerinin neden çağrılmadığını, adaletin sağlanamadığı bir topluluk olur. Bu gruptan başarı beklemek hayalcilik olur.

Karşılaşmaya 4-5-1 sisteminde çıktık. Ancak eğer tek forvet oynayacaksak, onu destekleyecek Arda Turankulübe yerine sahada olmalıydı. Gerçi o da tıpkı Caner gibi sahada olmak yerine teknoloji harikası telefonuyla oynamayı seçti!

Bu kadar hızlı oyunculardan kurulan bir rakip karşısında orta sahada Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci ve OzanTufan gibi ağır isimlerle yer almak, mağlubiyeti baştan kabul etmek demekti. Bu taktik ve sistemle oynayacaksanönce bu isimlerle olmayacağını görmen lâzım. Yani Caner, Oğuzhan ve Arda'yı sahaya süreceksin ve rakiple durumudengeleyip tempoyu arttıracaksın.

Rakipte Konoplyanka ve Yarmolenko gibi gizli forvet oynayan iki açık varken Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşıters kademede berbat bir performansla rakibe refakatçilik yaptılar.

Yeni hoca Mircea Lucescu'nun hem liglerde oynayan Türkleri hem de bu futbolculara göre uygulayacağı taktiğin hemen pekişmesi ve sahaya yansımasını bekleyemeyiz. Ancak takımı tanımayan Luce'nin menajerler ve siyasetin etkisinde olduğu gerçek. Tolga Ciğerci'nin yanına Emre Belözoğlu'nu koymak, birilerinin talimatıyla hareket etmek demektir. Böyle bir durumda milli takım performansı sahada elbette yoktu. Cenk yalnız, orta saha ise ona destekte çaresiz ve cılız kaldı.

Her zamanki gibi yatay oynama hastalığını yaşarken dikey ve hızlı oynayan rakip Ukrayna, kanatları da çok iyi kullanıp işimizi bitirdi.

Bu mağlubiyetin sorumlusu ne Lucescu ne de oyuncular. 15 yıldır her şeyi yönettiğini zannedip sporu da batıran siyasiler.

Görünen o ki 2018 Dünya Kupası'nı sahada değil yine TV'de konuk olarak izleyeceğiz.

Bütün dünya ülkemizi olduğu gibi futbolumuzu da kıskanıyor!