İşte Neymar’ın Paris’teki ‘Saray Yavrusu’

Yaz transfer sezonuna Barcelona’dan Paris Saint Germain’e 222 milyon Euro’luk bonservis bedeli ile damga vuran Brezilyalı yıldız Neymar’ın Paris’te yaşadığı villa göz kamaştırıyor. LCI sitesinin paylaştığı villanın fotoğrafı adeta bir saray yavrusunu andırıyor. Tam 5 bin metrekarelik bir alana yayılan ve 5 katı bulunan villanın konumu da dikkat çekiyor. Paris’in batısında yer alan Bougival’de yer alan villa, Fransa’nın ünlü Versay Sarayı’na 8 km, Paris Saint Germain’in antrenman tesislerine ise 10 km mesafede konumlanıyor.
Barcelona’daki evini boşaltan ve eşyalarını Paris’teki yeni villasına taşıyan Neymar’ın garajında da Ferrari 458 Spider, Porsche Panamera Turbo, Audi R8 GT marka lüks spor arabalar yer alıyor. Aylık 20 bin Euro ödediği yeni villanın değerinin ise 5 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.