Hırvatistan 1-0 Kosova

Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda dün hava koşulları nedeniyle ertelenen Hırvatistan-Kosova maçı bugün oynandı. Rakibini Vida'nın tek golü ile deviren Hırvatistan grupta liderliğe oturdu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin de yer aldığı I Grubu mücadelesinde Hırvatistan, evinde Kosova’yı 1-0 mağlup etti. Dün aşırı yağış nedeniye 27. dakikada yarıda kalan karşılaşma, bugün Zagreb kentindeki Maksimir Stadı’nda oynandı. Ev sahibi ekip Hırvatistan’a 3 puanı getiren tek golü 74. dakikada Domagoj Vida kaydetti. Hırvatistan bu galibiyetle puanını 16’ya yükselterek liderliğe yükseldi. Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Ukrayna 2-0 Türkiye Ukrayna'ya deplasmanda yenilen Türkiye, Dünya Kupası hayallerini zora soktu. Mircea Lucescu'nun ilk kez Milli Takım'ın başında çıktığı karşılaşmada oldukça etkisiz bir görüntü sergileyen Türkiye, iki tartışmalı iki gol sonrası gruptaki ikinci yenilgisini aldı. İlgili Haberi Oku

A Milli Futbol Takımımız, 5 Eylül Salı günü Eskişehir Yeni Stadyumu’nda Hırvatistan’ı ağırlayacak.