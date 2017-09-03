Galatasaray Asamoah’tan vazgeçmiyor! Transfer için iki formül…

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR/ Sarı kırmızılılar, haftalarca uğraştı, günlerce bekledi ama KwadwoAsamoah, Juventus'ta kaldı.
İtalyan ekibine,“Bırakın Galatasaray'a gideyim” diye rest çekmesine rağmen Asamoah'un istediği olmadı. Juve, yerine bir sol bek transfer yapamayınca Ganalı'yı bırakmadı, Şampiyonlar Ligi listesine de dahil etti. Buna rağmenGalatasaray pes etmiş değil.
Sarı-kırmızılılar, devre arasını beklemeye başladı. Sezonun ilk bölümünü Martin Linnes ve Jason Denayer rotasyonuyla geçirecek Cimbom, Juventus'taki kontratının son 6 ayına gireceği devre arasında Asamoah ile yenidentemasa geçecek. Masada iki formül bulunuyor.
5 MİLYON EURO KASADA
İlk plan, futbolcuyla ön protokol yapılıp bunu Juventus'a karşı ‘ucuza sat' kozu olarak kullanılması. Bu olmazsa Asamoah ile sezon sonunda geçerli olma şartıyla sözleşme imzalanacak. Böylece Galatasaray, yaz dönemindeharcamayı planladığı 5 milyon Euro'yu da kasasında tutacak.
DEVRE ARASI DA OLABİLİR
G.Saray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Asamoah transferine dair önemli açıklamalar yaptı. Ganalı futbolcuyaciddi bir ilgileri olduğunu söyleyen Ergün, “En başından beri Juventus, yeri dolunca Asamoah'ı bize vereceklerinisöylemişti. Son ana kadar uğraştılar ancak olmayınca Juve, bırakmama kararı aldı. Bu süreçte biz alternatifoyunculara yöneleceğiz. Asamoah da gelmek istiyordu. Elinden geleni yaptı. İdmana çıkmadı, millitakımından ‘transfer olabilir' diye affını istedi. Bu transfer, devre arası da olabilir” diye konuştu.
Cenk Ergün, Feghouli ve Denayer'in gol atmasına sevindiğini belirtti.