Formula 1’de İtalya Grand Prix’sini Lewis Hamilton kazandı

Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix'sini Mercedes'ten Lewis Hamilton kazandı. Hamilton bu galibiyetiyle bitime 7 yarış kala liderliği ele geçirdi.

Formula 1’de sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix’sine Mercedes damga vurdu. Ferrari’nin evinde, tarihi Monza Pisti’nde gerçekleştirilen yarışı Mercedes’ten Lewis Hamilton kazanırken takım arkadaşı Valtteri Bottas ikinci oldu. Podyumun son basamağında ise Ferrari’den Sebastian Vettel yer aldı.

Cumartesi günü 69. ‘pole’ pozisyonunu elde ederek rekor kıran ve yarışa ilk cepte başlayan Hamilton, galip gelerek Pilotlar Klasmanı’nda Vettel’in üç puan önüne geçti ve bitime yedi yarış kala avantajı eline geçirdi. Lewis Hamilton Formula 1 İtalya Grand Prix`si sıralama turlarında rekora imza attı Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları sağanak yağış altında gerçekleştirildi. Mercedes'ten Lewis Hamilton, 'pole' pozisyonunu elde etti ve kariyerinin 69. 'pole' pozisyonuna imza atarak Michael Schumacher'in rekorunu kırdı. İlgili Haberi Oku

Takvimin en hızlı pisti olan Monza’da Mercedes’in aldığı net galibiyet soru işaretleri doğururken Vettel ve Ferrari garajı sezonunun geri kalanı için umutlu. Vettel, yarışın ardından “Bizi zorladıkları doğru ancak önümüzde uzun bir dönem var. Gelişiyoruz. Endişeli değilim” ifadelerini kullandı.

Hamilton ise, “Harika bir iş başardık” derken takımı hakkında “Güç olarak Mercedes, Ferrari’den daha iyi durumda” ifadelerini kullandı. Formula 1’de Avrupa takvimi sona ererken 14. yarış 17 Eylül’de Singapur’da koşulacak.