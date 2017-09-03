Fikret Orman: Beşiktaş dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisine özel açıklamalarda bulunurken "Tarihimizdeki üç sezon üst üste şampiyonluğu, hatta Avrupa’da da önemli zaferler elde edeceğimize gönülden inanıyorum” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların Türkiye sınırlarını aştığını belirterek, “Beşiktaş, Türkiye'nin sınırlarını aşmış, dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri haline gelmiştir” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Orman, Şenol Güneş ile birlikte birçok zafere imza atacaklarını ifade ederek, “Son iki sezonun şampiyonu unvanıyla yeni sezona yine iddialı bir şekilde başladık. Şüphesiz Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz. Transferlerimizde özellikle Beşiktaş ruhuna yakışır, hırslı, terinin son damlasına kadar sahada mücadeleyi bırakmayacağına inandığımız, maddiyattan ziyade huzura önem veren oyuncuları kadromuza kattık. Bir kez daha ‘Ailemize hoş geldiniz’ diyor, her kararımızın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Göreceksiniz ki, takımımızın başında olmasından gurur duyduğumuz Şenol Güneş ile daha nice zaferler kazanacağız. Şüphesiz her başarı, daha önemli başarıları elde etme arzusunu ve hedefini de beraberinde getiriyor. Tarihimizdeki üç sezon üst üste şampiyonluğu, hatta Avrupa'da da önemli zaferler elde edeceğimize gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

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“TEK ARZUMUZ BEŞİKTAŞ’IN ADINI ZİRVEYE YAZMAK”

Beşiktaş'ın dünyada konuşulan bir marka olma yolunda gittiğini vurgulayan Başkan Orman, “Beşiktaş, Türkiye'nin sınırlarını aşmış, dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri haline gelmiştir. ‘Come to Beşiktaş’ sloganıyla hazırlanan videolar bir buçuk milyardan fazla görüntülendi. Çin devlet televizyonu Vodafone Park'tan ve müzemizden canlı yayın yaptı. Yeri geldikçe sizlerle ayrıntılarını paylaşacağımız çok önemli projelerin de hazırlıkları içindeyiz. Köklerimizden, geleneklerimizden, ilkelerimizden taviz vermeden yol alırken tek arzumuz, birlik ve beraberlik içinde, ailemizdeki mutluluk azalmadan Beşiktaşımız'ın adını zirveye yazdırmak” açıklamasını yaptı.

“BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA GÜZEL”

Beşiktaş Başkanı Orman, siyah-beyazlı taraftarların takımını desteklerken tahriklere kapılmaması konusunda çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi: “Üç yıldızlı formalarımızın satışında kısa sürede rekor rakamlara ulaştık. Beşiktaş için bir kuruş bile harcayan taraftarımızın Beşiktaş'ın başarısında payı vardır. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum. Ancak bir konuya dikkat çekmekte fayda görüyorum; asla rakiplerin tahriklerine kapılmayın, fair-play kuralları içerisinde takımımızı destekleyin ve asla sporcularımızı sahada yalnız bırakmayın. Beşiktaş, taraftarıyla güzel, tribünleriyle güçlüdür.”