Fenerbahçeli Eljif Elmas’tan İsrail deplasmanında galibiyeti getiren asist

2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri mücadelesinde İsrail'i 1-0 yenen Makedonya, eski Galatasaraylı Goran Pandev'in golüyle sahadan galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, harika asistiyle yıldızlaştı.

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Eljif Elmas, Makedonya’nın İsrail’i 1-0 yendiği maçta yaptığı asistle yıldızlaştı.

2018 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu mücadelesinde deplasmanda İsrail ile karşılaşan Makedonya, 73. dakikada eski Galatasaraylı Goran Pandev’in attığı golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Eljif Elmas 63. dakikada oyuna dahil olurken oyuna girdikten kısa bir süre sonra Pandev’e yaptığı harika asistle galibiyetin mimarı oldu.

Makedonya bu galibiyetle puanını 6 yaparken İsrail 9 puanda kaldı.

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