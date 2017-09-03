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Emre Belözoğlu’ndan Şener Özbayraklı’ya küfür

Ukrayna - Türkiye maçına kaptan olarak çıkan Emre Belözoğlu ve Şener Özbayraklı arasında çok enteresan bir olay yaşandı. İşte detaylar...
10:113 Eylül 2017
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Emre Belözoğlu’ndan Şener Özbayraklı’ya küfür

A Milli Futbol Takımı’nın kaptanı Emre Belözoğlu, Ukrayna maçının sonunda yaşanan bir pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı’ya patladı.

Hürriyet Gazetesi’nden Süleyman Arat’ın haberine göre; maçın sonunda Konoplyanka karşısında koridor olan Şener’e Emre Belozoğlu ‘Senin oynayacağın topu s…m’ dedi.

Maç sonucundan en çok etkilenen oyuncuların başında Emre Belözoğlu geldi. Sahanın en yaşlısı olan deneyimli futbolcunun çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi.

İspanyol hakem Borbalan’ın kararları kaptanı çileden çıkardı! Emre’nin itirazları bu kararları değiştirmedi.

Emre Belözoğlu sahadan ayrılırken, Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko onu teselli etti.

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Haber fotoğrafı: Hürriyet – Süleyman Arat

Etiketler
emre belözoğlu Şener Özbayraklı
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