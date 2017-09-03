Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gecenin sonuçları… İspanya İtalya’yı farklı mağlup etti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Gecenin dev maçında İspanya, İtalya'yı faklı mağlup etti.

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesi, Avrupa Kıtası Elemeleri I, D ve G Grubu’nda oynanan karşılaşmalarla etti. Gecenin maçında İspanya, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İtalya’yı 3-0 yendi. İspanya’nın gollerini 13 ve 40’ıncı dakikalarda İsco, 77’nci dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Ukrayna 2-0 Türkiye Ukrayna'ya deplasmanda yenilen Türkiye, Dünya Kupası hayallerini zora soktu. Mircea Lucescu'nun ilk kez Milli Takım'ın başında çıktığı karşılaşmada oldukça etkisiz bir görüntü sergileyen Türkiye, iki tartışmalı iki gol sonrası gruptaki ikinci yenilgisini aldı. İlgili Haberi Oku

Gecenin maçlarında alınan diğer skorlar şu şekilde:

I GRUBU

Finlandiya – İzlanda 1-0

Hırvatistan – Kosova(Yarıda Kaldı)

Ukrayna-Türkiye 2-0

D GRUBU

Gürcistan – İrlanda Cumhuriyeti 1-1

Sırbistan – Moldova 3-0

Galler – Avusturya 1-0

G GRUBU

Arnavutluk – Liechtenstein 2-0

İsrail – Makedonya 0-1

İspanya – İtalya 3-0