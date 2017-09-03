Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gecenin sonuçları… İspanya İtalya’yı farklı mağlup etti

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesi, Avrupa Kıtası Elemeleri I, D ve G Grubu’nda oynanan karşılaşmalarla etti. Gecenin maçında İspanya, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İtalya’yı 3-0 yendi. İspanya’nın gollerini 13 ve 40’ıncı dakikalarda İsco, 77’nci dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Gecenin maçlarında alınan diğer skorlar şu şekilde:
I GRUBU
Finlandiya – İzlanda 1-0
Hırvatistan – Kosova(Yarıda Kaldı)
Ukrayna-Türkiye 2-0
D GRUBU
Gürcistan – İrlanda Cumhuriyeti 1-1
Sırbistan – Moldova 3-0
Galler – Avusturya 1-0
G GRUBU
Arnavutluk – Liechtenstein 2-0
İsrail – Makedonya 0-1
İspanya – İtalya 3-0