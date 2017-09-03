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Cumhuriyet Kupası’nı Sivasspor kazandı

19'uncusu düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda ev sahibi Demir Grup Sivasspor, konuğu Samsunspor'u penaltı atışları sonucunda 6-4 yenerek kupanın sahibi oldu.
23:243 Eylül 2017
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Cumhuriyet Kupası’nı Sivasspor kazandı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un geleneksel olarak organize ettiği ve bu yıl 19’uncusu düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda ev sahibi Demir Grup Sivasspor TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’u penaltı atışları sonucu 6-4 yenerek kupayı kazandı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Demir Grup Sivasspor; Tolgahan, Ziya, Dyakov, Bjarsmyr, Auremir, Muhammed Furkan, Galip Cem, Mert Hakan, Muhammet Demir, Ergin Keleş ilk 11’i ile çıktı. Karadeniz takımı Samsunspor ise müsabakaya; Furkan, Hasan, Ercan, Kenan, Halil İbrahim, Angan, Ufuk, Erkam, Larbi, Ramazan, Samaras 11’i başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında Samsunspor 83. dakikada Angan’ın golüyle öne geçti. Ev sahibi Sivasspor karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Hakan Arslan’ın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından penaltı atışlarına geçildi. Demir Gru Sivasspor penaltı atışları sonucu Samsunspor’u 6-4 yenerek 19’uncu Cumhuriyet Kupası’nı müzesini götürdü. 29 Ağustos 2017 Samsunsporlu Angan: Hedefim 20 gol atmak İlgili Haberi Oku

Etiketler
Cumhuriyet Kupası Demir Grup Sivasspor Samsunspor spor toto süper lig tff 1.lig
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