Caner Erkin: ‘UEFA Kupası’nı kaldırmayı tercih ederim’

Beşiktaş futbolcusu Caner Erkin, siyah beyazlı kulübün resmi dergisine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar gelip elenmek yerine UEFA Kupası’nı kaldırmayı tercih edeceğini belirterek, “Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayıp, kırılıp geri dönmek yerine sonuna kadar gidip UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih ederim” dedi.

Beşiktaş'ta forma giyen oyuncu Caner Erkin, siyah-beyazlı kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, her sene şampiyonluğa oynamaları gerektiğini dile getirerek, “İki sene üst üste şampiyonluk elbette önemli ama yetmez. Ancak biz her sene şampiyonluğa oynamalı ve üç, dört, beş, altı diyerek seriye bağlamalıyız. Asist ve orta yapmak konusunda çok mütevazı olamayacağım. Çünkü gol atmaktan çok gol attırmayı seviyorum. Çok ciddi bir sakatlık geçirsem de güçlü bir yapım var maşallah. Elimden geldiği kadar güçlü dönmeye çalıştım ve üstüne koyarak devam edeceğim, göreceksiniz” şeklinde konuştu. Fikret Orman: Beşiktaş dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri İlgili Haberi Oku

“BEŞİKTAŞ’TA AİLE ORTAMINI HİSSETTİM”

Beşiktaş'a geldiği ilk gün taraftar ve camia tarafından iyi karşılandığını vurgulayan Caner, “İlk geldiğimde Beşiktaş'ta hissettiğim iyi bir aile ortamı olduğuydu. Hiç yabancılık çekmedim. Taraftar olarak da, camia olarak da. Tabii Milli takımda beraber top oynadığımız kardeşlerimin ve arkadaşlarımın da burada olması benim uyumumu kolaylaştırdı” diye konuştu.

“UEFA KUPASI’NI KALDIRMAYI TERCİH EDERİM”

Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar gelip bu aşamada elenmeyi UEFA Kupası'nı kaldırmaya tercih edebileceğini dile getirerek, “Şampiyonlar Ligi elemelerinde gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden elenirsek UEFA'da yolumuza devam edeceğiz. Açıkçası ben Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayıp, kırılıp geri dönmek yerine sonuna kadar gidip UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih ederim” açıklamasını yaptı. Andreas Beck, Beşiktaş`tan Stuttgart`a transferini anlattı Beşiktaş'tan ayrılarak Stuttgart'a transfer olan Andreas Beck, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Transferi hakkında konuşan Beck, Vodafone Arena yakınında yaşanan terör saldırısıyla ilgili de konuştu. İlgili Haberi Oku

“SON DAKİKAYA KADAR DESTEKLEYİN”

Erkin, siyah-beyazlı taraftara mesaj vererek açıklamasın şu ifadelerle tamamladı: “Kıymetli Beşiktaş taraftarına şunları söylemek istiyorum; sabırlı olun, son dakikaya kadar takımımızı destekleyin; biz de son ana kadar Beşiktaş için savaşalım.