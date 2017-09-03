Barcelona’nın 2017-18 sezonu forma numaraları belli oldu

İspanya La Liga devi Barcelona yeni sezon forma numaralarını açıklarken takımdan ayrılacağı iddia edilen Arda Turan'ın bu sezon da 7 numaralı formayı giyeceği federasyona bildirildi.

İspanya La Liga takımlarından Barcelona, 2017-18 sezonunda giyilecek forma numaralarını açıkladı.

Takımdan ayrılması gündemde olan Arda Turan’ın geçen sezon olduğu gibi 7 numaralı formayı giyeceği açıklanırken Deulofeu, Semedo ve Paulinho geçen sezon talibi çıkmamış numaraları aldı. Dembélé ve Vermaelen ise Neymar Jr ve Masip’in numaralarını aldı.

Munir, Samper, Marlon ve Douglas’ın kiralık olarak başka takımların formalarını giyeceği de kesinleşince, 2017/18 sezonu kadrosu son şeklini almış oldu.

Kadronun çoğu geçen yılki numaralarını korudu, yeni gelenler de kendilerine yeni forma numaraları seçti. Deulofeu 16, Semedo 2 ve Paulinho 15 numarada karar kıldı.

Ousmane Dembélé geçen yıl Neymar Jr’ın giydiği 11 numarayı terletecek. Roma’daki kiralık sezonundan dönen Thomas Vermaelen, sözleşmesi sona eren kaleci Masip’in 25 numarasını sırtında taşıyacak.