Arda Turan ve Şener Özbayraklı aynı anda taç kullandı, olay oldu

A Milli Takım'ın Ukrayna'ya 2-0 yenildiği 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Arda Turan ve Şener Özbayraklı'nın birbirlerinden haberdar olmadan aynı anda taç kullanmaları sosyal medyada gündeme oturdu.

A Milli Takımımızın Ukrayna’ya 2-0 yenildiği 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçının 84. dakikasında yaşanan bir an sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

84. dakikada kazanılan taç atışını Şener Özbayraklı ile Arda Turan’ın birbirlerinden haberdar olmadan aynı anda kullanması sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler;

Arda: Önce sen atŞener: Hayır sen atArda: Ya hayır sen atŞener: Ya o zaman şey hadi birlikte atalım… pic.twitter.com/nuToFaqyws — Kartal Analiz (@kartalanalizcom) 2 Eylül 2017

İsmail topu oyun alanının dışında kontrol edebildiŞener’in ara pası taca gitti.Aynı anda Arda ve Şener taç atışı kullandıMilli takım özet — Haydi Kalk Ayağa (@_YuruGunese) 2 Eylül 2017

Komedi dalında Oscar’ı hangisi alır? Çağlar’ın Tolga’yı tutması mı yoksa Şener ile Arda’nın aynı anda taç atması mı?#MilliTakım pic.twitter.com/SSMFiBPweN — Önder Ç. (@ondercicekoglu) 2 Eylül 2017