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Arda Turan ve Şener Özbayraklı aynı anda taç kullandı, olay oldu

A Milli Takım'ın Ukrayna'ya 2-0 yenildiği 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Arda Turan ve Şener Özbayraklı'nın birbirlerinden haberdar olmadan aynı anda taç kullanmaları sosyal medyada gündeme oturdu.
12:303 Eylül 2017
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Arda Turan ve Şener Özbayraklı aynı anda taç kullandı, olay oldu

A Milli Takımımızın Ukrayna’ya 2-0 yenildiği 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçının 84. dakikasında yaşanan bir an sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

84. dakikada kazanılan taç atışını Şener Özbayraklı ile Arda Turan’ın birbirlerinden haberdar olmadan aynı anda kullanması sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler;

Etiketler
arda turan Şener Özbayraklı
Son güncelleme: 13:00 | 03.09.2017
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