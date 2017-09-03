Alanyaspor hazırlık maçında Antalyaspor’u mağlup etti

Milli maçlar için lige verilen arada Alanyaspor ile Antalyaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi M’billa Etame’nin attığı tek golle Alanyaspor 1-0 kazandı.

Antalyaspor, A Milli Futbol Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için lige verilen arada bir başka Antalya temsilcisi Süper Lig ekibi Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Regnum Carya Hotel'in futbol sahasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 golsüz sona ererken, M'billa Etame 77. dakikada meşin yuvarlağı kırmızı-beyazlıların ağlarına göndererek 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Vainqueur hazırlık maçını izledi

Antalyaspor'un İtalya'nın Roma takımından yeni transferi William Vainqueur'de Antalya'ya geldikten sonra yeni takımının Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısını tribünden izledi. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı. William Vainqueur, Antalya'ya geldi Transfer döneminin en hızlı kulüplerinden Antalyaspor, bir yıldız ismi daha kadrosuna dahil etti. William Vainqueur sözleşme imzalamak üzere Antalya'ya geldi. Fransız futbolcuyu havaalanında taraftarlar coşkuyla karşıladı. İlgili Haberi Oku