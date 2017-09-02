Yalçın Ayhan’dan Beşiktaş itirafı: ‘Uçakta dönerken sinirimden ağladım’

Malatyaspor'un savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, 3 sene önce kampa katılmasına rağmen son anda iptal olan Beşiktaş transferiyle ilgili ilk kez konuştu.

Malatyaspor’un tecrübeli stoperi Yalçın Ayhan, Beşiktaş’a transfer olup, 1 gün sonra nasıl geri gönderildiğinin hikayesini ilk kez anlattı.

Akşam Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Ayhan, “Uçakta dönerken sinirimden ağladım” ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalar;

“Beşiktaş transferim sonrasında inanın ne olduğunu anlamadım. Önce İngiltere kampına gittim sonra 1 gün sonra İstanbul'a dönmem gerektiğini söylediler ne olduğunu ben de anlayamadım. İnanın bunu ilk kez söylüyorum uçakta dönerken sinirimden ağladım ama bunlar büyük camiayı karalamak için bahane değildir. Ben Beşiktaş'ın alt yapısında da oynadım. Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesidir. Biz profesyonel oyuncularız hiç takılmadan önüme bakarak işime dönüş yaptım. Kısmet değilmiş. Böyle bir tecrübe yaşamış oldum. Ben hayatım boyunca kimseyi karalamak istemedim. Nasip değilmiş.

“MİLLİ TAKIM İÇİMDE UKDE KALDI”

“Benim açımdan milli takım beklentim vardı ve her zaman oldu. Orası herkesin isteyeceği yer ve adaletin dağıtılacağı yerdir. Ligin iyi oyuncularının seçildiği noktadan akla gelirse bundan önce Fatih Terim şimdi Lucescu başladı. Bütün verilen kararlara saygı duyuyorum. Benim içimde kalan bir uhde var. Arkama baktığımda 34-35 yaşıma geldiğimde 1 kez a milli olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Futbol camiasında büyüklerimiz hep bizi onore ediyor ama inşallah bize de nasip olur.”

“BEŞİKTAŞ HAK ETTİ”

“Beşiktaş’ı canı gönülden tebrik ediyorum. Oynadıkları oyun, taraftarları ile rakibimizin gözünden baktığımız zaman hak ettiklerini düşünüyorum. Zaten 1 sene önce kazandıkları şampiyonluğu perçinlemiş oldular. Bizim Başakşehir'le şampiyon olamamamızın nedeni Anadolu takımlarına kaybettiğimiz puanlardı.”

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“Cengiz Ünder'i ben çok severim. Tesiste 1 yıl boyunca birlikte kaldığım için yakından tanıyorum. Gurur duyuyorum çok farklı bir yetenek olduğunu düşünüyorum. O paraların kat kat fazlasını çıkartabilecek ve başarılı olacağını düşünüyorum. Gelişimi çok yüksek bir oyuncu. Mesela Doka iyi bir sezon geçirmesine rağmen 19 yaşında gelip onu silip önüne geçebiliyorsunuz bu çok normal değil.”

“EN ÇOK DROGBA ZORLADI”

“Galatasaray döneminde Drogba en çok zorlandığım forvet diyebilirim. O zaman Kasımpaşa forması giyiyordum ama vuruş kalitesi yüksek, ciddi bir dünya yıldızıydı.”