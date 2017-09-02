Wayne Rooney’in yasak aşk kaçamağı pahalıya patladı

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yıldızı Wayne Rooney'in alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklanması olayının arkasında yasak aşk olduğu ortaya çıktı.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve kefaretle serbest kalan Wayne Rooney skandalının arkasından yasak aşk çıktı.

The Sun gazetesine konuşan 29 yaşındaki Laura Simpson adlı kadın, yıldız futbolcunun tutuklandığı gece bir partide tanıştıklarını iddia etti.

Eşi İspanya’da tatilde olan Rooney’in kendisini öpüp sarıldığını ve bazı şakalar yaptığını söyleyen Laura “Evlilik bozma meraklısı değilim” dedi. Son Dakika! | Wayne Rooney tutuklandı! İngiltere'nin yıldız futbolcusu Wayne Rooney, alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. İlgili Haberi Oku Rooney ile birlikte bir şişe şarap ve bir şişe vodka içtikleri iddia edilen Simpson, Rooney ile çılgın birkaç saat geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

31 yaşındaki futbolcunun kendisini eve bırakmak istediğini söyleyen Simpson, “Arabada beraberken kendimi güvende hissettim. 10-15 dakika gittikten sonra arkamızda polis ışıklarını gördük. Rooney endişeliydi. Bana dönüp ‘Üzgünüm, iyi olacaksın buradan çıkıyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların ardından Mallorca’daki tatilini sonlandıran Rooney’in eşi Coleen’in yıldız futbolcu ile yüzleşmek için ilk uçakla İngiltere’ye döndüğü öğrenildi.