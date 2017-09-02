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Ukrayna – Türkiye maçında Ozan Tufan’a sosyal medyada tepki yağmuru

Türkiye'nin deplasmanda Ukrayna'yla karşı karşıya geldiği maçta Ozan Tufan, performansıyla Twitter'da eleştirilerin odağı oldu.
23:292 Eylül 2017
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Ukrayna – Türkiye maçında Ozan Tufan’a sosyal medyada tepki yağmuru

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde Türkiye, Ukrayna’ya konuk olurken müsabakaya ilk 11’de başlayan Ozan Tufan, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu. Fenerbahçe’deki performansıyla da yoğun bir şekilde eleştirilen ancak buna rağmen kendisine Milli Takım’da yer bulan Ozan Tufan, özellikle Twitter’da eleştiri oklarının hedefi oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

02 Eylül 2017 Ukrayna - Türkiye maçında iki gol iki skandal! Türkiye'nin Ukrayna ile deplasmanda oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında rakip takımın attığı ilk iki gol tartışmalara neden oldu. İlgili Haberi Oku

02 Eylül 2017 Ukrayna - Türkiye maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan`a protesto! Türkiye'nin Ukrayna ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesi FEMEN üyesi bir kadın Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
2018 Dünya Kupası 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu Ozan Tufan türkiye ukrayna
Son güncelleme: 23:33 | 02.09.2017
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