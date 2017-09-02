Ukrayna – Türkiye maçında Ozan Tufan’a sosyal medyada tepki yağmuru

Türkiye'nin deplasmanda Ukrayna'yla karşı karşıya geldiği maçta Ozan Tufan, performansıyla Twitter'da eleştirilerin odağı oldu.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde Türkiye, Ukrayna’ya konuk olurken müsabakaya ilk 11’de başlayan Ozan Tufan, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu. Fenerbahçe’deki performansıyla da yoğun bir şekilde eleştirilen ancak buna rağmen kendisine Milli Takım’da yer bulan Ozan Tufan, özellikle Twitter’da eleştiri oklarının hedefi oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Lucescu hocamı tebrik ediyorum. Ozan, Topal, İsmail ve Şener'i aynı anda oynatmanın nasıl bir his olduğunu 80 milyona tattırdı.. — Perhaps de Paula (@peynirsizgemi) 2 Eylül 2017

Bundesliga’da haftanın oyuncusu seçilen Nuri Şahin yerine kendi taraftarı tarafından yuhalanan Ozan Tufan oynuyor. Neyse sorun yerli sınırı — sinyor (@SinyorGrande_) 2 Eylül 2017

Ozan Tufan’ın 11’de başladığı bir ortamda Yusuf Yazıcı’nın ilk 18’de olmayışı Türk futbolunun 2011’den beri bulunduğu durumun özetidir.. — Murat Şahinbaş (@Marco6121) 2 Eylül 2017

Selçuk kenarda Yusuf Yazıcı,Yunus Mallı tribünde. Bu çocuklar maçı izlerken ne düşünüyorlardır acaba? Selçuk’tan Ozan’dan eksikleri ne? — Tebdil-i Kıyafet (@baskabuyukyok) 2 Eylül 2017

Ozan Tufan ısrarını anlamıyorum.Adamı yerli Kroos,Modriç falan yaptık resmen. — Fix Futbol (@FixFutbol) 2 Eylül 2017

Necip Uysal;Sağ bekte Şener’denStoperde Mehmet Topal’danÖn liberoda Ozan’dan on kat daha iyidir. pic.twitter.com/sfeA0INKmR — BİZ BEŞİKTAŞIZ (@WE_ARE_BESIKTAS) 2 Eylül 2017

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