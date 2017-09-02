Ukrayna – Türkiye maçında iki gol iki skandal!

Türkiye'nin Ukrayna ile deplasmanda oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında rakip takımın attığı ilk iki gol tartışmalara neden oldu.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda son 3 maçını kazanan ve 13’er puanlı Hırvatistan ve İzlanda’nın 2 puan gerisinde 11 puanda bulunan Türkiye, Ukrayna ile kader maçına çıktı. Maça hem hücumda hem de savunmada oldukça kötü başlayan Türkiye, Yarmolenko’nun iki golüne engel olamadı. Ancak atılan iki golde de yaşanan hakem hataları, tartışmalara neden oldu.

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İlk golde ofsayt pozisyonunda bulunmasına rağmen topu ağlara gönderen Yarmolenko, daha sonra da Konoplyanka’nın ortasında ikinci kez topu filelerimize gönderdi. İlk golde ofsaytı çözemeyen hakem Fernandez Borbalan, Konoplyanka’nın topun dışarıdan çevirmesini de atladı. İki skandal golle yenik duruma düşen Türkiye, moral olarak da çökünce zaten etkisiz olduğu karşılaşmada skoru çevirecek gücü bulamadı.