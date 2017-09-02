Ukrayna – Türkiye maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan’a protesto!

Türkiye'nin Ukrayna ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesi FEMEN üyesi bir kadın Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etti.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna ile Türkiye arasında Kharkiv’de oynanan karşılaşma öncesi FEMEN üyesi bir kadın Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etti. Oblasny Sportkomplex’teki karşılaşmanın seremonisi sırasında sahaya atlayan yarı çıplak kadın, göğsüne yazdığı ‘Killer Erdoğan’ (Katil Erdoğan) mesajı ile protesto gösterisi gerçekleştirdi.

FEMEN NEDİR?

FEMEN, 2008 yılında Anna Hutsol tarafından kurulmuştur. Anna Hutsol grubu kurduktan sonra, FEMEN grubunu ülkelerindeki aktivist kadınlarından azlığından ve erkek odaklı olan Ukrayna toplumuna olan tepkilerinden dolayı oluşturduğunu açıklıyor. Grubun uluslararası evlilik ajansları, cinsiyet ayrımı ve diğer uluslararası ve ulusal sosyal sorunlar hakkında yaptıkları protestolar vardır. Grup özellikle seks turizmine karşı yaptığı üstsüz gösterilerle dünya çapında tanınmıştır.

Grubun amaçları ise Ukrayna’da yaşayan kadınların liderliklerinin yanında, kültürel ve manevi değerlerini de geliştirmektir. Bu sayede Ukrayna hem imajını geliştirmiş, hem de şehrinin kadınlarına yeni ve daha iyi fırsatlar tanımıştır.