Ukrayna-Türkiye | Muhtemel 11’ler ve son bilgiler…

Mircea Lucescu’nun ilk maçında Türkiye, kendisiyle aynı puandaki Ukrayna'yı devirmek için sahada. Alınacak bir galibiyet, 2018 Rusya yolunda kritik önem sağlayacak. Maçın canlı anlatımı 'Skor' farkıyla sizlerle olacak...

2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Kupası yolunda Türkiye, Ukrayna deplasmanında bugün yeni bir sayfa açıyor.

Fatih Terim'in görevden alınması sonrası A Milli Takım'ı devralan Mircea Lucescu, Ay-Yıldızlıların başındaki ilk maçına Ukrayna deplasmanında çıkıyor.

Mücadele TV8’den naklen yayınlanırken ‘Skor’ farkıyla anbean takip edebileceksiniz.

MUHTEMEL 11’LER;

UKRAYNA: Pyatov, Butko, Ordets, RAkitskiy, Matviyenko, Stepanenko, Malinovskiy, Kovalenko, Konoplyanka, Yarmolenko, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Şener, Serdar, Ömer, Caner, Mehmet Topal, Emre, Cengiz, Arda, Hakan, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

SAAT: 21.45STAT: Metalist KharkivYAYIN: TV8HAKEM: Fernandez Borbalan (İspanya)

MAÇ BAŞLIYOR

GALİBİYET LİDERLİK UMUTLARINI ARTIRIR

Elemelerdeki son üç maçını kazanan Milliler, bugün de galip gelirse liderlik yolunda oldukça umutlanacak.

İki takım arasında Konya'da oynanan gruptaki ilk maçta Ukrayna 2-0 öne geçmiş, Türkiye, Ozan ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-2'lik eşitliği sağlamıştı.

Bugün İzlanda, Finlandiya deplasmanına çıkarken Hırvatistan ise Kosova'yı ağırlayacak.

FORVET CENK’E EMANET

Lucescu’nun gelişiyle milli takıma dönen Arda Turan'ın bugün ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Takım uçağında bir gazeteciye saldıran Arda, sonrasında milli formayı bıraktığını açıklamıştı. Emre Belözoğlu'nun da bin günü aşkın bir süre sonra ilk kez Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıkması bekleniyor. Luce, forvet hattında ise Burak Yılmaz'ın sakatlık durumuna göre Cenk Tosun ile maça başlayabilir.

YAKINDAN TANIYOR

Mircea Lucescu, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te 12 yıl (2004-2016) çalıştı. Bu kulübü neredeyse sıfırdan alıp Avrupa'nın önemli ekipleri arasına sokan Luce, Ukrayna futbolunu ve kadrodakioyuncuları da yakından tanıyor.

TECRÜBE Mİ, GENÇLİK Mİ?

Türkiye-Ukrayna mücadelesi tecrübe ile dinamizmin rekabetine de sahne olacak. Ay-Yıldızlıların başında 72 yaşındaki Mircea Lucescu var. Döneminin en önemli golcülerinden olan Andriy Shevchenko ise Ukrayna'nınbaşında. Shevchenko, henüz 40 yaşında ve teknik adamlık kariyerinin başında.

BUNLARA DİKKAT!

Ukrayna, etkili oyuncuları kadrosunda barındırıyor. En önemli iki yıldızları kanatlarda. Dortmund'a transferolan Yarmolenko ile Schalke'de sezona formda giren Konoplyanka, çok süratli, aynı zamanda etkilişutlara sahip.

Yarmolenko, Konya'da 2-2 biten maçta 1 gol-1 asistle yıldızlaşmıştı. Santrfor Kravets de güçlü fiziğiyle savunmamızızorlayabilecek bir isim.

TÜRKİYE’NİN KALAN MAÇLARI

5 Eylül: Hırvatistan6 Ekim: İzlanda9 Ekim: Finlandiya (D)