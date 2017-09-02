Türkiye’nin takım otobüsünde bomba araması!

Dünya Kupası Grup Eleme maçında Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Metalist Stadı'na geldi. Polis, futbolcular indikten sonra takım otobüsünde bomba araması yaptı.

Dünya Kupası Grup Eleme mücadelesinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı’na geldi. Futbolcular yoğun güvenlik önlemi altında stada ulaşırken, takımın otobüsten inmesinin ardından polis, takım otobüsünde bomba araması yaptı. Özel eğitimli köpekle aramayı gerçekleştiren Ukrayna polisi, ardından otobüsün park alanına geçmesine izin verdi.

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Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde Ukrayna-Türkiye’yi konuk ederken, Ukrayna Hükümeti’nin karşılaşma için aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Kharkiv kentinde bulunan Metalist Stadı’nda oynanacak olan mücadele öncesinde polis kuş uçurtmazken, polis özel harekat, özel güvenlik ve askerlerin yanı sıra atlı polisler de statta bulundu. Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar, özellikle atlı polislere yoğun ilgi gösterdi. Atlı polislerin önünde fotoğraf çektirmek isteyen seyirciler, bunun için sıraya girdi.

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