Türkiye’nin EuroBasket D Grubu ikinci maçındaki rakibi Büyük Britanya

2017 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, gruptaki ikinci maçında bu akşam Büyük Britanya ile mücadele edecek.

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