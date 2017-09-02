Türkiye’nin EuroBasket D Grubu ikinci maçındaki rakibi Büyük Britanya

A Milli Erkek Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2017) D Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00’de başlayacak ve NTV Spor’dan canlı yayınlanacak.
A Milli Takımımız, grubundaki ilk maçında Rusya'ya 76-73'lük skorla mağlup olmuştu. Millilerimizin bu akşam karşılaşacağı rakibi Büyük Britanya ise Belçika'ya 103-90 kaybetti.
A Milli Basketbol Takımı’nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları, İstanbul’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.
Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:1 Eylül Cuma:
Türkiye: 73-Rusya: 76
2 Eylül Cumartesi:21.00 Büyük Britanya-Türkiye
4 Eylül Pazartesi:21.00 Sırbistan-Türkiye
5 Eylül Salı:21.00 Türkiye-Belçika
7 Eylül Perşembe:20.45 Letonya-Türkiye
TURNUVA FORMATI
Avrupa Şampiyonası’nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden ülkeler, adlarını ikinci tura yazdıracak.
İkinci turdan itibaren İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda tek maç eleme usulüyle devam edecek şampiyona sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.