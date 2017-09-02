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Türkiye’nin EuroBasket D Grubu ikinci maçındaki rakibi Büyük Britanya

2017 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, gruptaki ikinci maçında bu akşam Büyük Britanya ile mücadele edecek.
11:312 Eylül 2017
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Türkiye’nin EuroBasket D Grubu ikinci maçındaki rakibi Büyük Britanya

A Milli Erkek Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2017) D Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00’de başlayacak ve NTV Spor’dan canlı yayınlanacak.

A Milli Takımımız, grubundaki ilk maçında Rusya'ya 76-73'lük skorla mağlup olmuştu. Millilerimizin bu akşam karşılaşacağı rakibi Büyük Britanya ise Belçika'ya 103-90 kaybetti.

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A Milli Basketbol Takımı’nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları, İstanbul’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:1 Eylül Cuma:

Türkiye: 73-Rusya: 76

2 Eylül Cumartesi:21.00 Büyük Britanya-Türkiye

4 Eylül Pazartesi:21.00 Sırbistan-Türkiye

5 Eylül Salı:21.00 Türkiye-Belçika

7 Eylül Perşembe:20.45 Letonya-Türkiye

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TURNUVA FORMATI

Avrupa Şampiyonası’nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden ülkeler, adlarını ikinci tura yazdıracak.

İkinci turdan itibaren İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda tek maç eleme usulüyle devam edecek şampiyona sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.

Etiketler
büyük britanya türkiye
Son güncelleme: 11:32 | 02.09.2017
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