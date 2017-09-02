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Trabzonspor’un gözü Jose Sosa ve Serdar Taşçı’da

10 numaraya gelecek isim Beşiktaş’ın eski yıldızı. Serdar için de S.Moskova’dan haber bekleniyor
10:092 Eylül 2017
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Trabzonspor’un gözü Jose Sosa ve Serdar Taşçı’da

İki bölgede açık gören bordo-mavili teknik heyet ve yönetim, transfer döneminin bitişine kadar bu noktaları doldurmak amacında.

İlk mevkii 10 numara. Trabzonspor, Beşiktaş'tan geçen sezon Milan'a transfer olan ancak İtalyan ekibinin büyük yatırımla yeni yıldızlar almasıyla kadro şansı kalmayan Jose Sosa'yı çok istiyor.

Özellikle Ersun Yanal'ın bu konuda yöneticilerle sürekli görüşmeler yaptığı biliniyor. 5.5 milyon Euro'yu kabul eden Milan ise kararı oyuncuya bıraktı.  Sosa, bugün-yarın net bir yanıt verecek.

Savunmaya düşünülen isim ise artık gizli saklı değil. Serdar Taşçı, Trabzonspor'un en önemli hedefi. Bu noktada ise sorunu çıkartan taraf kulüp; yani Spartak Moskova.

Aynı bölgeye Toloi'yi transfer eden Ruslar, Serdar'ı bırakacak ancak bonservis pazarlığı henüz sonuçlanmış değil.

Bordo-mavili yöneticiler, iki oyuncuyu da 8 Eylül'e dek bitirmek amacında.

30 Ağustos 2017 Trabzonspor´da 3 haftada 3 farklı kadro Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig´in ilk 3 haftasında 25 kişilik takım kadrosunda 18 futbolcusuna forma verdi, bütün maçlara farklı 11´ler ile çıktı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Jose Sosa serdar taşçı trabzonspor
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