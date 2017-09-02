Türkiye – Büyük Britanya: 84-70

Türkiye, EuroBasket 2017'de ikinci maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi. Türkiye parkeden 84-70'lik skorla galip ayrıldı. 12 Dev Adam'da Melih Mahmutoğlu 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

EuroBasket 2017’de Türkiye, D Grubu’ndaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşılaştı. 12 Dev Adam, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 84-70’lik skorla kazandı ve grupta ilk galibiyetini aldı.

İlk çeyreği 23-18 önde kapatan Türkiye, rakibine oyun üstünlüğü kurmayı başardı ve devreyi de 49-36 önde kapattı. Son periyoda da 64-54 önde giren 12 Dev Adam, son çeyrekte Britanya’nın çabasına rağmen hata yapmadı ve parkeden galip ayrılmayı bildi. Üç sayı çizgisinin gerisinden oldukça tehlikeli bir takım olan Büyük Britanya, 11 üç sayı isabetiyle takımımızı zorlasa da Türkiye de Melih Mahmutoğlu’nun muhteşem katkısıyla 12 üç sayı isabeti buldu ve boyalı alan oyunuyla da fark yarattı.

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Bu farkı yaratan isim ise Semih Erden oldu. Semih, 19 sayı ve 5 ribaundla mücadele etti. Melih Mahmutoğlu ise 12 Dev Adam’ın üç sayı yükünü çeken isim oldu. Melih muhteşem 11’da 7 üç sayı isabetiyle maçı tamamlarken 24 sayı kaydetti ve karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Britanya’da ise Andrew Lawrence 15 sayı ve 5 asistle takımının en üretken ismiydi. Türkiye gruptaki üçüncü maçında 4 Eylül’de Sırbistan’la karşı karşıya gelecek.