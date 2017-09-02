Ramil Guliyev 3. oldu

Dünya Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Brüksel’de yapılan Elmas Ligi Final Etabında, 200 metrede, 20.02’lik derecesiyle 3. sırada yer aldı.

Bu yıl Brüksel’in ev sahipliği yaptığı Elmas Ligi finali geride kaldı. 200 metrede bu yılki en iyi performansını sergileyen Fenerbahçe Kulübü’nün sporcusu Ramil Guliyev, 20.02'lik derecesiyle Elmas Ligi 3. sırada tamamlamış oldu.

Sezon içinde Paris ve Birmingham’da ilk sırada yer alan Ramil Guliyev, Brüksel'deki finalde mücadele etmeye hakkı kazanmıştı. Guliyev, 200 metrede 20.02’lik dereceyle yarışı üçüncü sırada tamamlarken, bu yılki en iyi performansına imza attı. Yarışı ABD’li Noah Lyles 20.01’lik derecesiyle birinci, yine ABD'den Ameer Webb ise 20.02’lik derecesiyle ikinci sırada tamamladı.

Milli atlet, bu yıl Londra’da düzenlenen IAFF Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede altın madalya kazanmıştı. Guliyev, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının da sahibi olmuştu.