Milan Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jose Sosa ve Gustavo Gomez…

Milan, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıklarken Trabzonspor'un istediği Jose Sosa da kadroda kendisine yer buldu.

İtalya Serie A takımlarından Milan, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

Trabzonspor’un transfer etmek istediği Jose Sosa ve Fenerbahçe’nin bir dönem kadrosuna katmak için çabaladığı Gustavo Gomez, İtalyan ekibinin Avrupa kadrosunda yer aldı.

İşte Milan’ın Avrupa Ligi kadrosu;

1) ABATE (20)

2) ANTONELLI (31)

3) BIGLIA (21)

4) BONAVENTURA (5)

5) BONUCCI (19)

6) BORINI (11)

7) CALABRIA (2)*

8) CALHANOGLU (10)

9) CONTI (12)

10) CUTRONE (63)*

11) DONNARUMMA A. (90)

12) DONNARUMMA G. (99)*

13) GABBIA (46)*

14) GOMEZ (15)

15) GUARNONE (75)*

16) KALINIC (7)

17) KESSIE (79)

18) LOCATELLI (73)*

19) MAURI (4)

20) MONTOLIVO (18)

21) MUSACCHIO (22)

22) PALETTA (29)

23) RODRIGUEZ (68)

24) ROMAGNOLI (13)

25) ANDRÉ SILVA (9)

26) SOSA (23)

27) SUSO (8)

28) STORARI (30)

29) ZANELLATO (45)*

30) ZAPATA (17)