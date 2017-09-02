Lewis Hamilton Formula 1 İtalya Grand Prix’si sıralama turlarında rekora imza attı

Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları sağanak yağış altında gerçekleştirildi. Mercedes'ten Lewis Hamilton, 'pole' pozisyonunu elde etti ve kariyerinin 69. 'pole' pozisyonuna imza atarak Michael Schumacher'in rekorunu kırdı.

Motor sporlarının zirvesi Formula 1’de sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix’sinde sıralama turları gerçekleştirildi. Sağanak yağış nedeniyle verilen arayla toplamda üç buçuk saat süren sıralama turlarında ‘pole’ pozisyonunu Mercedes’ten Lewis Hamilton elde etti. Britanyalı şampiyon pilot kariyerinde 69. kez bu başarıyı elde etti ve tüm zamanlarda en fazla ‘pole’ pozisyonu elde eden isimi oldu. Hamilton, böylece Michael Schumacher’in 11 yıllık rekorunu kırmış oldu. Hamilton ilk ‘pole’ pozisyonunu 2007’de Kanada Grand Prix’sinde elde etmişti. Geride kalan 10 yılda 201 kez sıralama turları heyecanı yaşayan şampiyon pilot, %34.33’lük ‘pole’ oranıyla da tüm zamanlarda Juan Manuel Fangio (%55.77), Jim Clark (%45.21), Alberto Ascari (%42.42) ve Ayrton Senna’nın (%40.12) ardından beşinci sırada yer alıyor.

Monza’da Lewis Hamilton’ın rekoru kadar sağanak yağmurun da damga vurduğu sıralama turlarında ikinci sırayı Williams-Mercedes’ten Lance Stroll alırken üçüncü sıra Force India-Mercedes’ten Esteban Ocon’un oldu. Ferrari evinde beklenen performansı sergileyemezken Kimi Raikkonen beşinci, Sebastian Vettel ise altıncı sırada yer aldı. Hamilton sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada “Rekoru böylesi tarihi bir pistte böylesi muhteşem bir ülkede kırmak harika. Bunu akşam makarna yiyerek kutlayacağım” ifadelerini kullandı. Haas-Ferrari’den Romain Grosjean, sıralama turları başladıktan dört dakika sonra yağış nedeniyle spin atarak bariyerlere çarptı. Fransız pilotun oldukça sinirlendiği görülürken bu olaydan sonra sıralama turlarına uzun bir ara verildi. Grosjean ise sinirli bir şekilde “Düz yolda spin Formula 1’de yaşanmamalı” dedi ve yağış altında sıralama turlarına ara vermekte geciken yarış yetkililerine tepki gösterdi.

1. Lewis Hamilton / Mercedes

2. Lance Stroll / Williams-Mercedes

3. Esteban Ocon / Force India-Mercedes

4. Valtteri Bottas / Mercedes

5. Kimi Raikkonen / Ferrari

6. Sebastian Vettel / Ferrari

7. Felipe Massa / Williams-Mercedes

8. Stoffel Vandoorne / McLaren

9. Sergio Perez / Force India-Mercedes

10. Daniil Kvyat / Toro Rosso-Renault

Yarış yarın TSİ 15.00’te başlayacak.