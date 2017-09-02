Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Letonya: 92 – Belçika: 64 | EuroBasket 2017

2017 Euro Basket D Grubu'nda Letonya, Belçika'yı 92-64 mağlup ederek, ilk galibiyetini elde etti.
16:562 Eylül 2017
0
Letonya: 92 – Belçika: 64 | EuroBasket 2017

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu maçında Letonya, Belçika’yı 92-64 mağlup etti.

Bu sonuçla Letonya, gruptaki ikinci müsabakasında galibiyetle tanışırken, Belçika ilk mağlubiyetini aldı.

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Tomas Jasevicius (Litvanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Milan Nedovic (Slovenya)

LETONYA: Strelnieks 9, Dairis Bertans 10, Timma 27, Grazulis 6, Porzingis 27, Blums 2, Peiners 4, Janicenoks, Smits 2, Meiers 5, Skele

BELÇİKA: Tabu 6, Serron 8, Mwema 7, Hervelle 12, Tumba, Gillet 9, De Zeeuw 7, Van Rossom 2, Salumu 4, Lecomte 3, Bako 6

1. Periyot: 24-25

Devre: 47-333. Periyot: 63-55

Etiketler
belçika Eurobasket 2017 Letonya
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER