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La Liga ekibi Leganes, Nordin Amrabat transferini açıkladı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Nordin Amrabat, İspanya La Liga takımlarından Leganes'e transfer oldu.
11:052 Eylül 2017
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La Liga ekibi Leganes, Nordin Amrabat transferini açıkladı

İspanya La Liga takımlarından Leganes, Nordin Amrabat’ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen ve geçen sezon başında Malaga’dan Watford’a 8,5 milyon euro’ya transfer olan Amrabat transeri resmen duyuruldu.

Premier Lig’de geçen yıl 29 maça çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu 3 asist yapma başarısı göstermişti.

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Leganes nordin amrabat
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