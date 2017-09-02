Göztepe’den 12 Dev Adam’a destek mesajı

Süper Lig’de dikkat çeken bir performans sergileyen Göztepeli oyuncular, futbol topuyla belirlenen hedefe basket atarak, EuroBasket 2017’de mücadele eden milli takıma başarı dileklerini iletti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Erzurum kampının son gününü yapılan tek idmanla tamamladı. Isınmanın ardından beşe iki oyun antrenmanı yapan takım, taktiksel çalışmayla idmanını sonlandırdı. İki gün izin yapacak olan Göztepe’nin 4 Eylül Pazartesi günü ise Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi. Öte yandan futbolcularla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. EuroBasket 2017 heyecanının başladığını hatırlatan videoda Göztepeli futbolcuların mesajı yer aldı. Futbol topuyla belirlenen hedefe şut atarak delikten geçirmeye çalışan futbolcular, EuroBasket 2017'de mücadele veren 12 Dev Adam’a başarı dileklerini iletti. Paylaşılan videoda takımın neşeli olması da dikkatlerden kaçmadı.