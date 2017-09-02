Galatasaray’ın 16 yaşındaki yıldızı Recep Gül sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada forma şansı bulan 16 yaşındaki Recep Gül, sergilediği futbol ve attığı golle dikkat çekti. Taraftarlar, sosyal medyada Recep Gül'e övgüler yağdırdı.

Milli ara nedeniyle Eyüpspor ile hazırlık karşılaşması oynayan Galatasaray'da maça ilk 11 başlayan 16 yaşındaki Recep Gül, sergilediği futbolla alkış aldı. Galatasaray'ın maçtaki ilk golüne imza atan Recep Gül, sosyal medyada taraftarların yoğun ilgisine neden oldu. Genç futbolcudan övgüyle bahseden taraftarlar, 16 yaşındaki futbolcunun yıldızlar ile birlikte hiç sırıtmadan oynadığının altını çizdiler. Galatasaray’ın 4-2 kazandığı maçta attığı golün yanı sıra verdiği ara pasları ile de dikkat çeken Recep Gül, Igor Tudor’a mesaj gönderdi.

Recep Gül’ün 12. dakikada kaydettiği gol. pic.twitter.com/vxYmUF48Oc — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Eylül 2017

Karşılaşmanın 12. dakikasında yapılan ortada topu iyi takip eden Recep Gül, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Gomis, Feghouli, Fernando gibi yıldızların da alkışını aldı.

Galatasaray'ın yıldızlarının yanı sıra futbolseverler de genç futbolcu hakkında sosyal medyada birçok yorumda bulundular. Bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Recep Gül, maç boyunca sergilediği futbolla da beğeni topladı.

İşte o yorumlardan bazıları:

https://twitter.com/gazverpodolski/status/904012106525286402

Recep Gül sağ kanatta daha iyi oynuyor.Atalay junior belhanda olacak gibi — İgor Tuğrul (@legendcelik) September 2, 2017

Recep Gül sol ayaklı sağ kanada oturur. CELİL de harika başladı — ⭐⭐♪♫♪Marco Polo♫♪⭐⭐ (@MarcoPoloGS) September 2, 2017

Recep Gül, Atalay Babacan ve Abdussamed geçerli not aldılar benden

"Recep Gül" farklı yeteneklere sahip.. Gelişirse çok iyi yerlere gelir.. — Scout (@Apranti__) September 2, 2017

Recep Gül'ün ara pasları ve dikine oyununu beğendim, bence ileride Galatasaray'a çok faydalı olabilir — Hakan (@Hakan_Twd) September 2, 2017

Abdulsamed ve Recep Gül'ü harcamayın potansiyelleri çok yüksek @GalatasaraySK — Murat (@Murat__Gs) September 2, 2017

Recep Gül harika nazar değmesin — DeMar BeDozan (@galaarmy1905) September 2, 2017

Recep gül çok değişik bi oyuncu.. — Harun (@Harun923) September 2, 2017

Recep Gül yaşına göre fazla iyi inşallah bozmaz — nevişahsınamünhasır (@anilaskeri) September 2, 2017

Recep Gül'ü sevdim, oynasın bu çocuk kupada falan. — Mertcan (@Colletaral) September 2, 2017

Ne Atalay ne Abdussamed bence en potansiyelli genç oyuncumuz Recep Gül. — ALLAH,PEYGAMBER,WES (@Nordin_Amrabat7) September 2, 2017

recep gül > shaqiri — Tahsin Karaca (@tahsinkrc_) September 2, 2017

Recep Gül 16 yaşında, ve Gomis,Feghouli ve Fernando ile aynı takımda şans buluyor. Çok iyi birşey bu, fazlasıyla + yönde etkileyecektir — Colonel #17 (@KardoAlbay) September 2, 2017

Hazırlık maçını izleyemiyorum ama Recep Gül gol atmış. Diyorum size bu çocuk Galatasaray efsanesi olacak! — Kwadwo Bafe Gütschow (@Eyvkardesim) September 2, 2017