Galatasaray’ın 16 yaşındaki yıldızı Recep Gül sosyal medyayı salladı

Milli ara nedeniyle Eyüpspor ile hazırlık karşılaşması oynayan Galatasaray'da maça ilk 11 başlayan 16 yaşındaki Recep Gül, sergilediği futbolla alkış aldı. Galatasaray'ın maçtaki ilk golüne imza atan Recep Gül, sosyal medyada taraftarların yoğun ilgisine neden oldu. Genç futbolcudan övgüyle bahseden taraftarlar, 16 yaşındaki futbolcunun yıldızlar ile birlikte hiç sırıtmadan oynadığının altını çizdiler. Galatasaray’ın 4-2 kazandığı maçta attığı golün yanı sıra verdiği ara pasları ile de dikkat çeken Recep Gül, Igor Tudor’a mesaj gönderdi.
Recep Gül’ün 12. dakikada kaydettiği gol. pic.twitter.com/vxYmUF48Oc
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Eylül 2017
Karşılaşmanın 12. dakikasında yapılan ortada topu iyi takip eden Recep Gül, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Gomis, Feghouli, Fernando gibi yıldızların da alkışını aldı.
Galatasaray'ın yıldızlarının yanı sıra futbolseverler de genç futbolcu hakkında sosyal medyada birçok yorumda bulundular. Bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Recep Gül, maç boyunca sergilediği futbolla da beğeni topladı.
İşte o yorumlardan bazıları:
https://twitter.com/gazverpodolski/status/904012106525286402