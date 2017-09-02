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Galatasaray’ın 16 yaşındaki yıldızı Recep Gül sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada forma şansı bulan 16 yaşındaki Recep Gül, sergilediği futbol ve attığı golle dikkat çekti. Taraftarlar, sosyal medyada Recep Gül'e övgüler yağdırdı.
19:042 Eylül 2017
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Galatasaray’ın 16 yaşındaki yıldızı Recep Gül sosyal medyayı salladı

Milli ara nedeniyle Eyüpspor ile hazırlık karşılaşması oynayan Galatasaray'da maça ilk 11 başlayan 16 yaşındaki Recep Gül, sergilediği futbolla alkış aldı. Galatasaray'ın maçtaki ilk golüne imza atan Recep Gül, sosyal medyada taraftarların yoğun ilgisine neden oldu. Genç futbolcudan övgüyle bahseden taraftarlar, 16 yaşındaki futbolcunun yıldızlar ile birlikte hiç sırıtmadan oynadığının altını çizdiler. Galatasaray’ın 4-2 kazandığı maçta attığı golün yanı sıra verdiği ara pasları ile de dikkat çeken Recep Gül, Igor Tudor’a mesaj gönderdi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında yapılan ortada topu iyi takip eden Recep Gül, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Gomis, Feghouli, Fernando gibi yıldızların da alkışını aldı.

Galatasaray'ın yıldızlarının yanı sıra futbolseverler de genç futbolcu hakkında sosyal medyada birçok yorumda bulundular. Bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Recep Gül, maç boyunca sergilediği futbolla da beğeni topladı.

İşte o yorumlardan bazıları:

https://twitter.com/gazverpodolski/status/904012106525286402

Etiketler
galatasaray Recep Gül
Son güncelleme: 19:18 | 02.09.2017
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