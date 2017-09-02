Galatasaray’da keyifler yerinde, Tudor’un yüzü gülüyor!

Hırvat teknik adamın bu aralar keyfi yerinde. İstediği transferleri yaptırıp kadroyu baştan aşağı değiştiren, milli arada oyuncuların büyük bölümüyle çalışabilen İgor Tudor, geleceğe umutla bakıyor.

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Sezona Östersunds faciasıyla başlayan ve bir anda ‘istenmeyen' adam haline gelen Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, son dönemde oldukça popüler.

Futbolculuğundaki ciddi kimliğini teknik adamlık kariyerine de taşıyan Tudor dünkü idmanda ise gülerken görüntülendi.

Alışık olunmayan bu görüntüyü vermesi için Tudor'un aslında gayet iyi nedenleri bulunuyor.

KADRO KALİTESİ SEVİYE ATLADI

Tudor’un elinde son dönemde benzeri görülmemiş bir kadro bulunuyor. Takımda, yedeğin yedeği bile aliteli. İlk 11'i neredeyse tamamen değiştiren Hırvat hoca, istediği oyuncuları da aldırdı. Yıldızlarla dolu yeni Galatasaray, dosta güven, rakiplere korku salıyor. Nicolas Anelka her şeyi anlattı! Galatasaray, Fenerabahçe, Manchester City... Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Galatasaray'dan teklif aldığını belirten Anelka, sarı-lacivertli takımın taraftarı olduğu için sarı-kırmızılıları reddettiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

FEGHOULI İYİLEŞTİ, ŞOVA BAŞLADI

Hararetli bir sürecin ardından transfer edilen Feghouli, kadronun birbirine alışma sürecini kenarda izlemişti. Artık fit duruma gelen ve takıma katılan Cezayirli, Tudor'un yüzünü güldürdü. Feghouli'nin formda ve istekli dönmesi takımın seviyesini yukarıya taşıyacak.

TAKTİK ÇALIŞTIRDI, ARA İŞE YARADI

3'te 3 yapılarak girilen milli aranın takımı durdurabileceği endişeleri vardı ama Tudor, Cimbom'un ana unsurlarıyla çalışma fırsatı buldu. Bu durum, özellikle taktik anlayışın oturtulması açısından çok önemliydi. Denayer'ın de hazır gelmesi moralleri yükseltti.

HERKES FORMDA, REKABET ZİRVEDE

Gomis, Belhanda, Mariano, Fernando ve daha niceleri. Galatasaray'da neredeyse formsuz oyuncu yok. Herkes ilk 11'e girebilmek için savaşıyor, hepsi çok istekli. Bu durum teknik heyeti mutlu ediyor. Tudor bir an önce Süper Lig yeniden başlasın diye bekliyor.