Finlandiya – İzlanda: 1-0

Milli Takım'ın rakibi İzlanda, Finlandiya deplasmanından şok bir mağlubiyetle ayrıldı. Finlandiya evinde 1-0 kazanırken skor bize yaradı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Finlandiya-İzlanda maçından süpriz bir sonuç çıktı. Finlandiya ev sahibi olduğu karşılaşmada İzlanda’yı 8’inci dakikada Alexander Ring’in attığı golle 1-0 yendi. Karşılaşmada İzlanda’dan Rurik Guslason 73 ve 75’te gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Türkiye`nin takım otobüsünde bomba araması! Dünya Kupası Grup Eleme maçında Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Metalist Stadı'na geldi. Polis, futbolcular indikten sonra takım otobüsünde bomba araması yaptı. İlgili Haberi Oku

Grupta Türkiye’nin 2 puan önünde 2’nci sırada yer alan İzlanda’nın puan kaybından sonra, Ay Yıldızlılar bu akşam oynayacağı Ukrayna maçından galip ayrılması halinde İzlanda’nın 1 puan önünde 2. sıraya yükselecek. İzlanda grupta 13 puanda kalırken Finlandiya ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4’e yükseltti. Ukrayna - Türkiye Mircea Lucescu'nun ilk maçında Türkiye, kendisiyle aynı puandaki Ukrayna'yı devirmek için sahada. Alınacak bir galibiyet, 2018 Rusya yolunda kritik önem sağlayacak. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu. Lucescu, sürpriz bir şekilde Arda Turan'ı 11'e almazken, Mehmet Topal'ı da savunmanın ortasında oynatmayı tercih etti. İlgili Haberi Oku