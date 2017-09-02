Finlandiya – İzlanda: 1-0

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Finlandiya-İzlanda maçından süpriz bir sonuç çıktı. Finlandiya ev sahibi olduğu karşılaşmada İzlanda’yı 8’inci dakikada Alexander Ring’in attığı golle 1-0 yendi. Karşılaşmada İzlanda’dan Rurik Guslason 73 ve 75’te gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Grupta Türkiye’nin 2 puan önünde 2’nci sırada yer alan İzlanda’nın puan kaybından sonra, Ay Yıldızlılar bu akşam oynayacağı Ukrayna maçından galip ayrılması halinde İzlanda’nın 1 puan önünde 2. sıraya yükselecek. İzlanda grupta 13 puanda kalırken Finlandiya ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4’e yükseltti.